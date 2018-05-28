CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

İşte CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:





Sayın Muharrem İnce’nin performansını nasıl buluyorsunuz? Adaylığını açıkladığınız gün sayın İnce’yi kürsüye çağırırken kurduğunuz cümle kimi kesimlerin tepkisini çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar kesiminin tepkisini çekti. Biz uzun süredir arkadaşız, kendisini davet ettim oraya. Başında da sayın sözcüğü var. Muharrem beyle tanışıklığımız ben siyasete girmeden önce olmuştu. Adaylığı konusunda da bilgisiyle birikimiyle, yeteneğiyle toplumun gözünde iyi bir ivme yakaladı. Toplumun her kesimini kucaklıyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Bana göre Cumhurbaşkanı adaylığı görevin başarıyla yerine getiriyor.

İlk turda sonuçlanacağını düşünüyor musunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminin? İkinci tura kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak stratejiniz nedir?

Kemal Kılıçdaroğlu: Allahın izniyle Cumhurbaşkanlığını alacağız, parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Millet İttifakı bizim demokrasi tarihimizde atılmış en önemli ittifaklardan birisidir. Türkiye’nin geleceği esas alınarak, demokrasi esas alınarak ve bu millet için çalışmak ve bir araya gelmek için güç birliği yapıldı. Bunun sonucu hep birlikte alacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasiyi getireceğiz. Bildirgemizin açıklandığı gün söylemiştim, biz ayrıca bütün etkenlerden arınmış herkesin bağımsız iradesiyle bir araya geldiği bir sivil anayasa yapacağız. Böylece bu ülkeye demokrasi, özgürlükle rnaısl gelirmiş, sosyal devlet nasıl olurmuş, insanın yoksulluğu nasıl sömürülemezmiş, insana nasıl değer verilirmiş, işi, aşı nasıl vereceğiz, geleceğin Türkiye’si nasıl inşa edeceğiz inşallah 25 Haziran’da Türkiye bunların tamamını daha geniş ve yetkili olarak anlatacağız bütün Türkiye’ye ve dünyaya. Cumhurbaşkanlığında birinci turda Muharrem beyin alacağını düşünüyorum. Ben ikinci tur için diye düşünüyordum ama sahada gördüğü ilgi, vatandaşla arasında kurduğu diyalog, sevevenliği giderek artıyor, toplumun gözünde güven veren imaj çiziyor dolayısıyla ikinci tura kalsa dahi alacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınırsa sayın Akşener’le sayın Karamollaoğlu ile siz ya da ittifakın diğer birleşenleri bir araya gelip sayın Muharrem İnce için bir ortak miting düşünür müsünüz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Biz bazen mitingleri çok abartıyoruz. Asıl olan mitinge gelmeyen ama gönlü bizde olan insanın yanına gitmektir asıl olan. Ya da bize mesafeli olan insanı kazanmaktır. Eğer çalışmaları bu bağlamda götürebilirsek başarılı bir süreci yönetmiş oluruz. Saadet Partisi biizm siyasal tarihimizin önemli bir partisidir. Saygıdeğer bir genelbaşkanı var. Toplumun pek çok kesimi de kendisine saygıu duyuyor. Aynı şekilde sayın Akşener devlet deneyimi var, birikimi var, bir kadın kimliği el çıktı, siyaset tarihimizde de zaten geçmişte de başarıları vardı bu kezde başarılı bir profil çiziyor. Bir araya geliş amacımız belli. Millet için bir araya geldik Millet İttifakı dedik ismine. Dolayısıyla ülkenin çıkarları için ne gerekiyorsa ortak karar verilecektir.

Akşener’in bir röportajda dile getirdiği bir iddia var. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tura Muharrem İnce’yi istiyor çünkü ben kalırsam kaybedeceğini biliyor” diyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu tür görüşler olabilir ama sonuçta kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Eğer biz millet için demokrasi için bir araya geldiysek, Türkiye’nin uluslararası alanda hırpalanan görüntüsünü biraz değiştirebilirsek demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’yi bütün dünyaya anlatabilirsek bence asıl amacına ulaşmış olacağız.

Kim kaldıysa ikinci tursa sayın Erdoğan’ın karşısına siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğiz onu diyorsunuz yani.

Kemal Kılıçdaroğlu: Elbette.

Parlamentoda nasıl aritmatik öngörüyoruz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Parlamentoda çağunluğu alırız. Parlamentonun yetkileri son dönemde kısıtlandı. Cumhurbaşkanı kararnamelerle uzun süre götürecek. Ama muharrem bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra daha güçlü bir demokratik parlamenter sistem inşa edilecektir. Güzel bir anayasayla ve toplumun her kesimini kucaklayan hiç bir kesimi dışlamadan bu topraklarda yaşayan bütün insanları kucaklayarak, yurtdışındaki işçilerimizi,düşünce insanlarımızı da kucaklayarak yeni bir anayasa yapacağız.

HDP’nin durumuda meclis aritmatiğini etkileyecektir. Siz HDP’nin bir baraj sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Kamuoyuna yansıyan anketler barajı aşabileceği görülüyor. HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en ezından genelbaşkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Siyasetin ana yeri TBMM’dir. Bütün siyasal partilerinde bir şekidel temsil edildiği bir arena olması lazım. Dolayısıyla diğer partilerinde olmasını istiyoruz ve bunun mücadelesini de yapacağız. Muharrem Bey’in Cumhurbaşkanı ve bizimde parlamentoda çoğunlukta olduğumuz bir süreçte kısa süre içinde dünyada hiç bir emokratik ülkenin Türkiye’de demokrasi yoktur diyemeyeceği ve imreneceği, demokrasi konusunda kısa sürede çok görkemli adımlar attılar diyebileceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Çünkü bizim gibi düşünmeyen insana da saygı göstereceğiz. Medyayı daha özgür kılacağız. Medye birilerinin veya belli çevrelerin veya belli grupların kontrolünde olmayacak. Onlar halkı özgürce bilgilendirecekler.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Meral Akşener 2. tura kalırsa destekleyeceğiz.

PARLEMENTER SİSTEM KURULACAKTIR

Parlamento'nun yetkileri kısıtlandı. Cumhurbaşkanı kararnamelerle uzun süre götürecek. Muharrem Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra daha güçlü bir Parlementer sistem kurulacaktır.

Yüzde bir oyu bile olsa her parti Meclis'te olmalı. Uzun bir yoldayız, hedefler için çalışacağız.

İttifak partileriyle birçok konuda birleşiyoruz. Cumhurbaşkanı tarafsız ve kucaklayıcı olmalı.

İsviçre'de otobanlar yapılacak referanduma gidildi, halk karar verdi. Bizde birçok konuda danışırız, orak karar veririz.

Muharrem Bey daha yüksek bir oy alsa bir şey olmaz. Muharrem Bey, sadece CHP'lilerin oyunu almayacak. Her kesimden oy alacak, her kesime hitap ediyor. Genç mi genç, hitabeti iyi mi, iyi. Daha ne istiyoruz. Bu Cumhurbaşkanımız demokrasi konusunda attığı adımlarla dünyada ses getirecektir.Muharrem Bey'in en fazla oyu alması için çalışıyoruz.

MUHARREM BEY SEÇİLİNCE İLK İŞİ OHAL'İ KALDIRACAK

Muharrem Bey seçilince ilk işi OHAL'i kaldıracak. Bir şoforün oğlu gelip Cumhurbaşkanlığı makamına oturacaktır.

Milletvekili listesini tek başıma belirlemedim. Listeyi başkan yardımcılarıyla birlikte yaptık Muharrem Bey'le hiç sıkıntı yaşamadık. Binlerce kişi başvurmuş 600 kişi seçilecek. Seçilmeyen yurttaşlarımız haliyle üzülüyor. Bunu olumlu karşılamak insani bir davranış olarak görmek lazım.

EREN ERDEM'LE GÖRÜŞTÜM

Eren Erdem ile görüştüm. Beni aradı. O basın toplantısının kayıtları her yerde vardır. Sizin de arşivinizde vardır büyük bir ihtimalle. Oradan aldım diyor, doğru. Biz tüm vekillerimize haftalık yazılar gönderiyoruz. O belgeler her yerde vardı. Gidin Adana'daki mahkemelere sorun. Bir şoförün iddianamesini okumuştum. Bunlar gizli saklı değil. 17 internet sitesinde yayınlandı görüntüler. Görüntülerin kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı var. 17 sitede olan şeyi bir siyasi parti görmüyorsa gözleri kör demektir. Savcı, hakim, mübaşir biliyor, şoför biliyor 'devlet sırrı' diyorlar.

Eren Erdem'in yurt dışına çıkış yasağı konulması ayıptır. Gözdağı vermek için. Onlar bizi yıldırmaz.

Türkiye beton ekonomisinden çıkmalıdır. Üretim ekonomisine geçmelidir.

Köprünün maliyetini sorunca suçlanıyoruz. Eğer hükümetsem vatandaşın vergisi benim namusumdur.

Biz aslında güzelliği inşa etmek istiyor. Her kuruşun hesabını veren bir yönetim inşa etmek istiyoruz.

SPEKÜLASYON VARSA DEVLET YAPANI BULMALI

Dolar yerinde duruyor, Türk Lirası değer kaybediyor. Türk lirası durmadan değer kaybettiği için freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Dolarda spekülasyon yapan varsa devlet yapanı bulmalı. Türkiye şu anda yönetilmiyor. Dış güçler değil Türkiye'nin yönetilmemesi sorun. Eğer MB'ye müdahale ederseniz suç işlemiş olursunuz.

'BÜTÜN VAATLERİMİZİN HESABINI YAPTIK'

Köprü geçişleri, ihaleler neden dolara endeksli. 151 milyar 35 milyon dolar Mart 2018 itibarıyla yurtdışına ödenen faiz. İçerdeki rakamı vereyim; 687 milyar 124 milyon lira. Rantiyeye hizmet ediliyor vatandaşa hizmet edilmiyor. Bütün vaatlerimizin hesabını yaptık.

Muharrem Bey seçilince takvimi belirleyecektir.

Türk Hukuk Sistemi'ni darbe hukukundan ayıracağız.

Daha önceki Erdoğan'la şu anki Erdoğan arasında 180 derece fark var



