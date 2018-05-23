CHP milletvekili adayı olan Metin Kantarcı adaylıktan çekildi
Kayseri'den 8. sırada CHP milletvekili adayı olan Metin Kantarcı, sıralamadaki yerini gerekçe göstererek adaylıktan çekildi.
Listelerin açıklanmasının ardından 10 milletvekilinin seçileceği Kayseri'de CHP tarafından 8. sıradan aday gösterilen milletvekili adayı Metin Kantarcı, AA muhabirine, adaylıktan çekilmek için partisine başvurduğunu bildirdi.
Kantarcı, "Diğer adaylarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Sıralamadaki yerimden dolayı adaylıktan çekildim. Adaylıktan çekildim ama parti üyeliğimden istifa etmedim." dedi.
Kantarcı'nın yerine aday belirlenmesi için il başkanlığınca çalışma yapıldığı öğrenildi.
AA