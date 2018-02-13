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CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu için karar günü!

CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle bugün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde karar duruşması görülecek. 

CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu için karar günü!
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün görülecek karar duruşması öncesi meslektaşlarına seslendi. MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle bugün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde karar duruşması görülecek olan Berberoğlu, Basın Konseyi’nin 31’inci kuruluş yıldönümü kutlamasına mektup gönderirken basın ve ifade özgürlüğüne dikkat çekti.

Caddebostan Büyük Kulüp’teki törenin onur konuğu Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu’ydu. Oya Berberoğlu, eşinin avukatı aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.

Berberoğlu mektupta meslektaşlarına şöyle seslendi: 

“Hep adalet ve özgürlüklerden söz ederiz. Ama yokluğunu en fazla cezaevinde hissederiz ya... İşte o misal, medyada örgütlenme özdenetim çabaları da buradan bakılınca çok farklı gözüküyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne yazık ki, tıpkı Gazeteciler Cemiyeti ve sendika gibi Konsey de gerekli ve yeterli desteği bulamadı. Ve bu ağır ihmalin sonuçlarını, emekli bir gazeteci, manşet kurbanı mahkûm siyasetçi sıfatıyla fazlasıyla ağır şekilde yaşıyorum. Umarım genç kuşak medya çalışanları geçmiş hatalardan ders çıkarır.”


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