CHP milletvekili listesini YSK'ya teslim etti
CHP Milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İşte adaylar...
CHP dün MYK'da 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek Milletvekili listesini belirlemişti. Listede sürpriz değişiklikler yaşanmış, Barış Yarkadaş, Erdal Aksünger gibi isimlerin listede olmadığı görülmüştü. Bu da partide krize yol açmıştı. Gelen tepkilerin ardından Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın tekrar listeye alınacağı konuşuluyordu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet listeyi YSK'ya teslim etti.
CHP’nin 600 kişilik milletvekili listesi şöyle:
ADANA
1-AYHAN BARUT
2-ORHAN SÜMER
3-MÜZEYYEN ŞEVKİN
4-BURHANETTİN BULUT
5-OYA TEKİN
6-OSMAN BERKE DUVAN
7-MEHMET SABAHŞEN
8-MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
9-BÜLENT ÖĞRÜ
10-GÖKÇE PİŞKİN
11-BERFU SALICI YAKIT
12-SIDIKA HALICIOĞLU
13-ONUR AKPINAR
14-ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
15-GÜVEN BOĞA
ADIYAMAN
1-ABDURRAHMAN TUTDERE
2-MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
3-MAHMUT NEDİM EVLİ
4-SONGÜL VARKİ YILDIRIM
5-MÜSLÜM ASLANOĞLU
AFYON
1-BURCU KÖKSAL
2-AHMET HAKAN UYAN
3-İSMAHAN NERGİZ
4-RAMAZAN AKGÖZ
5-ERTUĞRUL YILMAZ
6-MEHMET KEMAL DEMİRKIRKAN
AĞRI
1-KEMALETTİN KOÇAK
2-MUHAMMED ASLAN
3-MEHMET SIDDIK YEL
4-MURAT YILDIRIM
AMASYA
1-MUSTAFA TUNCER
2-ARİFE SERPİL SARAÇOĞLU
3-HÜSEYİN ACAR
ANKARA 1. BÖLGE
1-TEKİN BİNGÖL
2-LEVENT GÖK
3-ALİ HAYDAR HAKVERDİ
4-BÜLENT KUŞOĞLU
5-GAMZE TAŞCIER
6-EKREM KEREM OKTAY
7-MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
8-HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
9-ALİ HİKMET AKILLI
10-AYLİN YAMAN
11-UMUT ERARSLAN
12-KAMER GÖZAÇIK ŞEN
13-CANSEL GÜVEN
ANKARA 2. BÖLGE
1-NİHAT YEŞİL
2-YILDIRIM KAYA
3-SEMRA DİNÇER
4-KENAN NUHUT
5-MURAT KAVUNCU
6-BEKİR SAMİ DOĞAN
7-ALİBEY YÜKSEL ORTAOKUL
8-MUSTAFA NADİR ER
9-SUNA KERİMOĞLU
10-DENİZ ÇAKIR
11-BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
ANKARA 3. BÖLGE
1-AHMET HALUK KOÇ
2-MURAT EMİR
3-AHMET ERSEN ÖZSOY
4-SERVET ÜNSAL
5-ALİ BAŞKARAAĞAÇ
6-AHMET MEŞE
7-UMUT AKDOĞAN
8-BATTAL YILDIZ
9-GÜLŞAH DENİZ ATALAR
10-TEMEL BORGA BUDAK
11-İLKE ÇAKAR
12-BİLAL YILMAZ
ANTALYA
1-DENİZ BAYKAL
2-ÇETİN OSMAN BUDAK
3-RAFET ZEYBEK
4-AYDIN ÖZER
5-SEMİH ESEN
6-FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
7-SEVGİ DOĞAN
8-NAZMİ GÜNDÜZ
9-ŞENGÜL YEŞİLDAL
10-NUSRET BAYAR
11-VAHAP TUNCER
12-KEMAL BİLAL ÖNER
13-ALİ TAKAVUT
14-SİBEL GEZEN
15-ÖZLEM ŞAHİN
16-İSMAİL HAKKI GÜL
ARTVİN
1-UĞUR BAYRAKTUTAN
2-YALÇIN EMİRALİOĞLU
AYDIN
1-BÜLENT TEZCAN
2-HÜSEYİN YILDIZ
3-SÜLEYMAN BÜLBÜL
4-MUSTAFA İBERYA ARIKAN
5-ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
6-KAAN ERÇETİN
7-KEMAL GÜNERİ
8-FULYA ÜSTÜNDAĞ
BALIKESİR
1-AHMET AKIN
2-FİKRET ŞAHİN
3-ENSAR AYTEKİN
4-İRFAN BARIŞ
5-SEVAL BOZKURT
6-ENDER BİÇKİ
7-NEŞE ZENGİN
8-BERRİN GENÇOĞLU
9-OĞULCAN KOÇAK
BİLECİK
1-YAŞAR TÜZÜN
2-FAİK AKARKARASU
BİNGÖL
1-VAHDETTİN UZUNYAYLA
2-MEHMET EVRAN
3-ÇETİN SAĞSÖZ
BİTLİS
1-SIDDIK GÖZEGER
2-SÜLEYMAN BAŞTÜRK
3-TUFAN SUBAŞI
BOLU
1-TANJU ÖZCAN
2-ÖZER ÖZCAN
3-HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
BURDUR
1-MEHMET GÖKER ÜNİVERSİTE
2-RECEP MUTLUCAN
3-OSMAN GÖK
BURSA 1.BÖLGE
1-LALE KARABIYIK
2-ERKAN AYDIN
3-NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
4-KAYIHAN PALA
5-ÖZGÜR ERDURSUN
6-GÜRKAN ESEN
7-DENİZ BAYKAL
8-SERKAN ÖZTÜRK
9-İBRAHİM MART
10-AYTAÇ ŞAHİN
BURSA 2.BÖLGE
1-ORHAN SARIBAL
2-YÜKSEL ÖZKAN
3-MUSTAFA ŞENYURT
4-ERKAN DÖNMEZ
5-SÜLEYMAN AYYILMAZ
6-ŞAHİN SEVİNÇ
7-MERAL ALTUNTAŞ
8-KEMAL ATAN
9-BARAN GÜNEŞ
10-HÜLYA DİNK
ÇANAKKALE
1-MUHARREM ERKEK
2-ÖZGÜR CEYLAN
3-METİN ÜMİT URAL
4-SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
ÇANKIRI
1-MURAT BERAT ATALAY
2-İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
ÇORUM
1-TUFAN KÖSE
2-BURÇİN SOLMAZ POLAT
3-GÜRSEL YILDIRIM
4-MEHMET TAHTASIZ
DENİZLİ
1-GÜLİZAR BİÇER KARACA
2-KAZIM ARSLAN
3-HAŞİM TEOMAN SANCAR
4-ÜNAL KARAOSMANOĞLU
5-İLHAN ÖZCAN
6-ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
7-ŞENİZ DOĞAN
8BİLGEHAN BURGUL
DİYARBAKIR
1-MAHMUT AZİZ USAL
2-TURGUT KILIÇ
3-MEHMET ŞERİF DOĞRU
4-AHMET ÖZGÜVERCİN
5-BERİVAN ALABALIK
6-HEBUN KAPLAN
7-DENİZCAN EŞİYOK
8-EMRAH ANLI
9-GÜLAY EMRE
10-UMUT YETİŞSİN
11-ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
12-BEHİYE KÜDEN
EDİRNE
1-OKAN GAYTANCIOĞLU
2-YAKUP ATALAY
3-EDİZ ÜN
4-ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
ELAZIĞ
1-GÜRSEL EROL
2-EMRAH ÖZDEN
3-AYTEN ÇEKİL
4-NAZMİ GÜRBÜZ
5-MESUT BASKAN
ERZİNCAN
1-AYHAN DOĞAN
2-TUĞRUL YILDIRIM
ERZURUM
1-NACİ TURAN
2-NAMİYE SINIRKAYA
3-GENÇAY UĞRAŞ
4-SERHAT CAN EŞ
5-TACETTİN KIZILOĞLU
6-HAKAN KOÇ
ESKİŞEHİR
1-UTKU ÇAKIRÖZER
2-JALE NUR SÜLLÜ
3-NURAY AKÇASOY
4-MEHMET ENGİN ÇAKMAK
5-SİNAN ÖZKAR
6-RECEP CENGİZ
7-METİN TOMSUK
GAZİANTEP
1-BAYRAM YILMAZKAYA
2-ÖZGÜR YILMAZ
3-İRFAN KAPLAN
4-HASAN ÖZTÜRKMEN
5-HÜSEYİN YALÇIN
6-ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
7-HÜSEYİN CAHİT KARGINER
8-NESRİN TUNCEL
9-SELİM KARAHAN
10-ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
11-NERİN TÜRKMEN
12-NACİ KILIÇ
13-YILMAZ DEMİRDELEN
14-MEHMET TURAN GÜNDOĞDU
GİRESUN
1-NECATİ TIĞLI
2-REŞAT NURİ ÖZDEMİR
3-İBRAHİM AKGÜN
4-SEVGİ UTLU GÜNGÖR
GÜMÜŞHANE
1-MAHİR CAN
2-RAMAZAN AYAS
HAKKARİ
1-NAZIM DEMİR
2-ERŞAT İNAN
3-NAZMİ KIZILBAN
HATAY
1-SERVET MULLAOĞLU
2-NERMİN YILDIRIM KARA
3-SERKAN TOPAL
4-MEHMET FATİH TURAN
5-MEHMET GÜZELMANSUR
6-İSMET TOKDEMİR
7-CEMİYET KIŞLIOĞLU
8-YÜKSEL OYMAK
9-BESİM UNSALDI
10-BİLGEN DUMAN
11-DÖNDÜ DİLAN KARTAL
ISPARTA
1-MUSTAFA CEYHAN
2-İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
3-ZAFER SAĞLAM
4-EYUP ERSOY
MERSİN
1-CENGİZ GÖKÇEL
2-ALPAY ANTMEN
3-ALİ MAHİR BAŞARIR
4-NEVİN ZAİMOĞLU
5-CAVİDAN DEMİRAĞ
6-SEYİT ÖZANANAR
7-ALPER TURNA
8-ALPTEKİN ESER
9-DİLARA ÖZKINA
10-KENAN HAZAR
11-HİDAYET OĞUZ
12-SİBEL GAZİ TABEL
13-MİRZA TURGUT
İSTANBUL 1. BÖLGE
1-MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
2-GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3-ONURSAL ADIGÜZEL
4-FETHİ AÇIKEL
5-GÜRSEL TEKİN
6-İLHAN KESİCİ
7-OĞUZ KAAN SALICI
8-MAHMUT TANAL
9-İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
10-SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
12-MUSTAFA OKTAY AKSU
13-HASAN UZUNYAYLA
14-MUSTAFA ÖZTAŞKIN
15-TAHSİN USTA
16-HÜSEYİN SAĞ
17-BERİL ÖNER
18-YÜKSEL TAŞKIN
19-HASAN BASRİ ÖZBEK
20-DENİZ DOĞAN GÜNAY
21-ERTAN AKSOY
22-NURAY ÇEPNİ
23-DUYGU ÇELİK
24-ARZU ÖZALP
25-PINAR UZUN
26-TUBA TORUN
27-ALİ RIZA YILDIRIM
28-YÜCEL OTO
29-MURAT CİRAV
30-MELİS TİMUR
31-EMRE AKKUŞ
32-UMUT ÇAKIR
33-AYLİN SARITAŞ
34-GAZİ KARAKURT
35-TİMUÇİN GÜLTEKİN
İSTANBUL 2. BÖLGE
1-KADRİ ENİS BERBEROĞLU
2-AYKUT ERDOĞDU
3-AHMET TUNCAY ÖZKAN
4-MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
5-YÜKSEL MANSUR KILINÇ
6-YUNUS EMRE
7-GÖKAN ZEYBEK
8-ALİ ŞEKER
9-DERYA ŞENTÜRK
10-MERSİN BALKAN
11-MEHMET DİRİBAŞ
12-BAHATTİN TURNALI
13-FERHAT EPÖZDEMİR
14-İSMAİL YÜKSEL
15-ADNAN AYBER
16-BURAK KAAN YILMAZSOY
17-CANAN SEZENLER
18-HACER FOGGO
19-GÜVEN KARATAŞ
20-YUSUF KENAN KOLAT
21-VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
22-CEM CENGİZ YILMAZ
23-ECE BATUMLU TALAS
24-PELİN YURDAKUL
25-ŞEYMA DUMRUL
26-YUSUF ERGÜVEN
27-ÖZGÜR DÜZGÜN
28-DENİZ KAYA
İSTANBUL 3. BÖLGE
1-ENGİN ALTAY
2-ERDOĞAN TOPRAK
3-MEHMET BEKAROĞLU
4-ZEYNEL EMRE
5-SİBEL ÖZDEMİR
6-ÖZGÜR KARABAT
7-TURAN AYDOĞAN
8-EMİNE GÜLİZAR EMECAN
10-TURAN HANÇERLİ
11-BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
12-ALİ ULVİ GÖKBULAK
13-MEHMET SAİT YÜCEL
14-ALİ MUHİTTİN TIĞLI
15-SİNAN KARAHAN
16-SİNAN KARACA ÖZTÜRK
17-MAHFUZ YETÜT
18-ŞAHANIM METER
19-IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
20-YAĞMUR GEYGEL
21-ENGİN ERTAÇ
22-CEMİL CAN DİNÇ
23-AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
24-HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
25-SEDA ÖNDER
26-BEKTAŞ DAVUTOĞLU
27-ARZU ATTEPE
28-HÜSEYİN DURAN
29-ERDAL SARIKAYA
30-ELİF KESKİNEL ÜLKER
31-ALİ OSMAN ÖZDİLEK
32-KEMAL ÖZKİRAZ
33-İLYAS DUMAN
34-OSMAN TELLİOĞLU
35-ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İZMİR 1. BÖLGE
1-MURAT BAKAN
2-SELİN SAYEK BÖKE
3-ÖZCAN PURÇU
4-KANİ BEKO
5-MEHMET ALİ ÇELEBİ
6-TACETTİN BAYIR
7-EDNAN ARSLAN
8-SEFER İPEKLİ
9-KAZIM UMDULAR
10-NİLAY KÖKKILINÇ
11-EZGİ DENİZ URUNGA
12-DEVRİM BARIŞ ÇELİK
13-ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
14-ŞENER AKDEMİR
İZMİR 2. BÖLGE
1-KEMAL KILIÇDAROĞLU
2-AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
3-KAMİL OKYAY SINDIR
4-ATİLA SERTEL
5-SEVDA ERDAN KILIÇ
6-MAHİR POLAT
7-BEDRİ SERTER
8-İDRİS YAVUZYILMAZ
9-ALİ ENGİN
10-SALİH ÖZÇİFÇİ
11-MEHMET BİRLİK
12-ONUR KADİR ERYÜCE
13-HATİCE ZEYBEK
14-EBRU OKAY
KARS
1-BARLAS SULU
2-FATİH KAMİL ERKOÇ
3-AYSEL SADAK İLTAŞ
KASTAMONU
1-HASAN BALTACI
2-AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
3-DEVRİM EZGİ ÖZALP
KAYSERİ
1-ÇETİN ARIK
3-AŞKIN GENÇ
4-İBRAHİM KAAN
5-MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
6-GONCA YELDA ORHAN
7-RECEP BULUT
8-METİN KANTARCI
9-KADİM ŞAHİN
10-NİZAMETTİN TEMEL
KIRKLARELİ
1-VECDİ GÜNDOĞDU
2-TÜRABİ KAYAN
3-İNCİ TUNÇ
KIRŞEHİR
1-METİN İLHAN
2-ÇAĞDAŞ GÖKALP
KOCAELİ
1-FATMA KAPLAN HÜRRİYET
2-HAYDAR AKAR
3-TAHSİN TARHAN
4-MÜHİP KANKO
5-OSMAN ANIL ACURMAN
6-EBRU KÜÇÜKAYDIN
7-YEŞİM AKPINAR
8-ORKUN UTKUBAŞ
9-İSMAİL DEMİR
10-MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
11-SEZER NİLGÜN AYDIN
12-TUĞMAN KAYALI
13-ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
KONYA
1-ABDULLATİF ŞENER
3-HASAN SARIMEHMETOĞLU
4-SAİM SEZEN
5-NİHAL EKEN
6-ALİ SAYAR
7-İSMAİL ÜNSAL
8-ORHAN KAYA
9-NAZİFE DEMİRHAN
10-MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
11-SEFER İPEK
12-HİKMET BALCI
13-ŞENİZ KURTULUŞ
14-MEHMET YURTSEVEN
15-HASAN PEKTEKİN
KÜTAHYA
1-ALİ FAZIL KASAP
2-ŞEREF HAN
3-ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
4-MEHMET AYDIN UZUN
5-RIDVAN ÇAKIR
KAHRAMANMARAŞ
1-ALİ ÖZTUNÇ
2-SELİM SÜMEN
3-MEHMET ÇARMAN
4-FAİK KILINÇ
5-ONUR GÜRBÜZ
6-AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
7-UĞUR ŞEVRAN
8-AZİZE ÇUHADAR
MALATYA
1-VELİ AĞBABA
2-HULİSİ PORGALI
3-SONER GÖKÇE
4-BERNA KARADAŞ
5-EMİN DÖNMEZ
6-MAHMUT AKBIYIK
MANİSA
1-ÖZGÜR ÖZEL
2-AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
3-BEKİR BAŞEVİRGEN
4-SABRİ TEMEL
5-ABDULLAH SAKA
6-HAYRİYE HACET
7-SANİYE AĞGÜL
8-ÇETİN KURTULUŞ
9-NURİTTİN DİNGAZ
10-LALE ERDOĞAN TUNÇER
MARDİN
1-MAHMUT DUYAN
2-ERKAN MEHMETOĞLU
3-ABDULVAHAP AY
4-ABDULKADİR TURAN
5-AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
6-ENGİN ORAL
MUĞLA
1-MÜRSEL ALBAN
2-SUAT ÖZCAN
3-BURAK ERBAY
4-SÜLEYMAN GİRGİN
5-İBRAHİM ERTÜRK
6-EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
7-YAMAÇ KAYA
MUŞ
1-YILMAZ ÇETİNKAYA
2-YILDIRIM PAÇAL
3-SUNA SAĞLAM
4-NUR MUHAMMED KARAHAN
NEVŞEHİR
1-FARUK SARIASLAN
2-FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
3-MEHMET BİLGİN
NİĞDE
1-ÖMER FETHİ GÜRER
2-AHMET OĞUZ ÖZMEN
3-NAGİHAN ESKİOĞLU
ORDU
1-SEYİT TORUN
2-MUSTAFA ADIGÜZEL
3-ONUR ÇAM
4-ATİLA ŞAHİN
5-SEBANUR ÖZDEMİR
6-NAZIM YİĞİT GÜNAY
RİZE
1-REMZİ KAZMAZ
2-AYSEL TAŞKIN
3-KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
SAKARYA
1-ENGİN ÖZKOÇ
2-MEHMET SELÇUK
3-ELİF YAR
4-REFİK KARAKAŞ
5-MEHMET DERYA BAĞDAT
6-AYTÜL UŞAKLIGİL
7-GÖZDE NUR YILDIZ
SAMSUN
1-KEMAL ZEYBEK
2-NESLİHAN HANCIOĞLU
4-MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
5-MEHMET ÖZDAĞ
6-ARZU SABUNCU
7-MURAT ÇAN
8-YILMAZ KARAGÖZ
9-IŞIK ÖZKEFELİ
SİİRT
1-CAHFER SAKLAN
2-HİKMET AKAR
3-HASAN ALP
SİNOP
1-BARIŞ KARADENİZ
2-ERDİNÇ ŞİMŞEK
SİVAS
1-ULAŞ KARASU
2-SİNAN ÖZTÜRK
3-MALİKE EJDER YOLVEREN
4-DÜNDAR AKBULUT
5-HASAN KILIÇ
TEKİRDAĞ
1-FAİK ÖZTRAK
2-İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
3-CANDAN YÜCEER
4-EMRE KÖPRÜLÜ
5-ADEM DALGIÇ
6-ARZU MANDALI SUCU
7-İSMAİL DOĞAROĞLU
TOKAT
1-KADİM DURMAZ
2-HASAN EFE UYAR
3-ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
4-DURAN BELENE
5-GÜLPERİ COŞAR
TRABZON
1-AHMET KAYA
3-HİKMET NURİ AYDIN
4-FERDA KUDUNOĞLU
5-İSMAİL KAYNAR
6-MURAT ÖZÇİLİNGİR
TUNCELİ
1-POLAT ŞAROĞLU
2-MESUT COŞKUN
ŞANLIURFA
1- AZİZ AYDINLIK
2- FETHİ YAMAÇ
3- CEM KARAKEÇİLİ
4- UĞUR MİZAN
5- BAKIR AYDOĞDU
6- HALAF AYYILDIZ
7- MAHMUT YAZAR
8- AHMET MÜSRİ
9- FARUK AKAN
10- SONGÜL ARSLAN
11- MUSTAFA EREN
12- AKİLE YEKTAŞ
13- İBRAHİM HALİL YARIŞ
14- KEMAL EŞSİZ
UŞAK
1- İSMET AKIN
2- ALİ KARAOBA
3- ÖZKAN YALIM
VAN
1- MEHMET KURUKCU
2- FAHREDDİN ÇUYRAK
3- HALUK TERZİOĞLU
4- ŞANEL GÜLOĞLU
5- ERKAN KAÇMAZ
6- NEVZAT KOÇ
7- NERİMAN KARTAL
8- ŞAHİN ÖZTEKİN
YOZGAT
1- ALİ KEVEN
2- NADİR ÜNAL
3- RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
4- ŞAHİN BOZDEMİR
ZONGULDAK
1- ÜNAL DEMİRTAŞ
2- DENİZ YAVUZYILMAZ
3- UMUT BAŞOĞLU
4- MERVE KIR
5- ÇİĞDEM ŞEKERCİ
AKSARAY
1- ALİ ABBAS ERTÜRK
2- RAMAZAN FİDAN
3- PELİNSU YILDIRIM
4- ALİ EŞMEKAYA
BAYBURT
1- İKBAL OKUR
KARAMAN
1- İSMAİL ATAKAN ÜNVER
2- HAKAN GÜRSEL AKBULUT
3- YUSUF BAŞTUĞ
KIRIKKALE
1-AHMET ÖNAL
2- MUSTAFA PEKDOĞAN
3- GÜLLÜ AYKUT
BATMAN
1- AYHAN IŞIK
2- KAYAHAN KIRMIZITAŞ
3- NİHAT DEMİR
4- BÜNYAMİN NAYMAN
5- HAMİT KESKİN
ŞIRNAK
1- SABRİ KUYTAN
2- ABDULKERİM VARLI
3- GÜNDÜZ ÖKTEN
4- OSMAN YEREN
BARTIN
1- AYSU BANKOĞLU
2- FAHRİ ÖZSOY
ARDAHAN
1- ÖZTÜRK YILMAZ
2- YUNUS DÜNDAR
IĞDIR
1- METİN OVA
2- İDRİS AKTAŞ
YALOVA
1- ÖZCAN ÖZEL
2- ERTAN ŞENER
3- MEHMET GÜREL
KARABÜK
1- HÜSEYİN AVNİ AKSOY
2- SEDAT KARAOĞLU
3- GÜLSÜN BENİÇ
KİLİS
1- ALİ TUNA
2- MEHMET ALİ AĞCABAY
OSMANİYE
1- BAHA ÜNLÜ
2- MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
3- İRFAN ERDEM
4- HAKKI SAYMAN SAYGILI
DÜZCE
1- ZAFER TEBER
2- İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
3- HASAN SERVET ÖKTEM