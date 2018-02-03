CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndaki boş koltuğun sırrı çözüldü

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu
, genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce
ile yanyana oturdu. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanındaki koltuk ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na
ayrıldı.
Berberoğlu kurultaya gönderdiğim mesajda "Varlığınız yeter" dedi.
"BAZEN DÜŞÜNÜYORUM..."
"CHP
’nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 36. Olağan Kurultay
için avukatı aracılığıyla cezaevinden mesaj gönderdi. Kulislerde Parti Meclisi için adı konuşulan Berberoğlu, mesajında “Enis için ne yapmalıyız? diye düşünmenize hiç gerek yok! Varlığınız yeter, CHP yeter!” dedi. Berberoğlu’nun mesajı şöyle:
“Beni bu dört duvar arasında hiç ama hiç yalnız bırakmadınız, hissettirmediniz.
Sağ olun, var olun!
Ne kadar gayret etsem de, içeriden dışarıyı takip etmek gerçekten zor.
Bazen düşünüyorum...
Mücadele içeride mi yoksa dışarıda mı daha çetin geçiyor diye...
Kararsız kalıyorum.
Çünkü bu güzel ülkede zalimlerle adalet ve özgürlük savaşçıları arasındaki kavga çok hassas bir dengeye oturdu.
O sebeple partimin adalet adına attığı her adım, elde ettiği en ufak kazanım, beni sadece gururlandırmakla kalmıyor, özgürlüğüme biraz daha yakınlaştırıyor.
Bu yüzden, “Enis için ne yapmalıyız?” diye düşünmenize hiç gerek yok!
Varlığınız yeter, CHP yeter!
Erdinç Şahin