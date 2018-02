CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi

MÜKERRER İMZA İDDİASI

DAKİKA DAKİKA KURULTAY'DAN NOTLAR

Serap Belovacıklı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı Ankara Arena'da gerçekleşiyor. Ana teması, 'adalet ve cesaret' olarak belirlenen kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor.Bin 81 delegenin desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Muharrem İnce 166 delgenin imzasıyla yer aldı. Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu yeterli desteği alamadıkları için aday olamadılar. Öte yandan Muharrem İnce'nin delege imzalarında mükerrer imza iddiası ortaya atıldı. Yapılan incelemenin ardından İnce'nin adaylığı kesinleşti.Aday adayları, delegelerin yüzde 10'unun imzasını (127 delegenin) almaları durumunda aday olabileceklerdi.CHP liderinin 7'nci kurultayında ilk gün genel başkan seçimi yapılacak, 2'nci gün ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Öte yandan AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı. AK Parti kaynakları, Atatürk Spor Salonu’nda bugün başlayan 36. Olağan Kurultayı’nı “boykot” kararlarına, CHP’lilerin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan seçildiği kongrelerine temsilci göndermemesini gerekçe gösterdi.İnce adaylıktan çekilmedi, sandıklar iki adaylı oylama için kuruluyor. Oylamanın 21.00-23.00 arası yapılması planlanıyor.Divanın önü karıştı. İnce'nin taraftarları slogan atıyor. Bu şartlarda İnce'nin adaylığının sürüp sürmediğinin belli olmadığı yorumları yapılıyordu ama Divan Kurulu salonda iki aday için oylama anonsu yaptırdı.Divandan yapılan açıklamaya göre İnce 166 imzayla başvurdu, bunlardan ikisi sonradan geri çekildi ve mükerrer imzalar da düşülünce İnce'nin imza sayısı 118'e geriledi ve adaylık barajının altında kaldı. Divan Başkanı Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mektupla kendi oylarını İnce'ye yazdırmak istediği için İnce'nin bu yolla aday olabileceğini bildirdi. Fakat İnce bir kez daha kürsüye çıkıp "Mükerrer oy istemiyorum, delegenin özgür iradesini istiyorum" dedi. İnce'nin adaylıktan çekilmesi gündemde.Muharrem İnce, Divan'ın açıklamasından sonra çok sert konuştu. İnce, "Ben lütuf istemiyorum, adayların, delegelerin özgür iradesiyle aday olmak istiyorum. Bana imza verenlere baskı yapacaksınız sonra mükerrer oy diyeceksiniz, emeğimi kimseye yedirmem" dedi.Delegelerin tek tek divana çağrılıp imzalarının sorulmasının ardından kriz çözüldü. Divan Kurulu'nun açıklamasıyla İnce'nin adaylığı resmileşti. CHP'li milletvekillerinin aktarımına göre Kılıçdaroğlu İnce'nin adaylığı önündeki sorunun çözülmesi için bizzat devreye girdi. Kılıçdaroğlu mükerrer imzalar nedeniyle İnce'nin imza sayısının yetersiz kalması halinde kendi destekçilerinin İnce için imza vermesini istedi. İnce ise "Benim kimsenin imzasına ihtiyacım yok. Ben lütuf istemiyorum. Örgütümün temsilcilerinin imzasını istiyorum" dedi.Konuşmasını bitiren İnce'nin adaylığında mükerrer imzalar olduğu iddiası tartışılıyor. "49 mükerrrer imza tespit edildi" iddiası doğrulanırsa İnce seçimde yarışamayabilir. Mükerrer imzaları saptayan Divan Kurulu, bu arada İnce'nin adaylık konuşması yapmasına da izin vermişti. İmzaları yeniden kontrol eden Divan Kurulu'nun son kararı bekleniyor.Yalova Milletvekili Muharrem İnce konuşma yaptı. İşte Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları...Kuruluşun kurtuluşun partisiyiz devrimlerin partisiyiz zaferlerin partisiyiz. Şehit düşenlere selam olsun. Güçlülerin önünde boyun eğmeyenlere selam olsun. Gönüllerinde kardeşlik büyüten herkese selam olsun. Selam olsun umutlarının peşinden koşanlara. Karanlığı aydınlığa çevirenlere selam olsun. Yol arkadaşlarıma yoldaşlarıma selam olsun. İki yol ayrımındayız ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Yol ayrımındasın Türkiye! Anana babana sor vicdanına sor 80 milyona sor. CHP'nin çok değerli gönüldaşları geleceğimiz elimizden alınıyor Cumhuriyetimiz yıkılıyor. Yaşamımıza el koymak istiyorlar. Geleceğimizi çalıyorlar. Karşımızdaki bir siyasi parti değil ülkeyi yağmalamak üzere örgütlenmiş bir yapı.16 yıldır ülkemin üzerine kara bulut gibi çöktüler. Denizin bittiği yerdeyiz. Son darbeyi vurmanın planlarını yapıyorlar Bizi bir arada tutan değerleri yok ediyorlar. Geleceğimizi geri alacağız. CHP'yi sadece direnişin partisi olmaktan çıkarıp kazanan bir parti yapacağız. Türkiye'de artık demokrasiden bahsetmek mümkün değilidir. Türkiye'nin anayasası rafa kaldırılmıştır. Ekonomimiz her türlü dış müdahaleye açıktır. İşsizlik can yakıyor. Gram altın uygulamasını bunlar buldu. 2002'de AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de insanlar birinci derece yakınlarına bilezik takardı uzak akrabalarına yarım. Benim gibi köylü çocukları bunu bilir. Bugün gram altın var. Artık insanlar birinci derece yakınlarına bilezik değil küçük altın takıyor daha uzak akrabalara gram altın takıyor. CHP'de de tuzu kuru olanlar var. CHP'de tuzu kuru olanlar Çankaya, Şişli aldı mı ona yetiyor. Nevşehir, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. CHP içindeki mutlu azınlıklar da durumdan memnun ben değilim! Onun için itaat etmiyorum.Halkımız yargıya güvenmiyor. Bu bile ülkenin başındaki felaketin göstergesi. Üç beş kadrolu yorumcu yarım yamalak bilgilerle televizyon ekranlarında. Görevleri yanıltmak olan bu yalan makineleri televizyonda. Bunlar sadece Salı günleri 45 dakika cevap vermekle başa çıkamayız. Halkımızın önemli bölümü bu yalan makinelerine inanıyor. Bir bölüm de umudunu yitirmiş. Dış politikada yüz yıllık geleneklerinden koparılmış bir politika var. Türkiye'nin 70 yıllık Filistin politikası vardı bugün terk edildi. pAsaportumuzun Edirne'den öteye değeri yok. Ortadoğu bataklığıan saplandık. Bir tarih cahili ÖSO Kuvayi Milliye'dir diyor. ÖSO militanları 300 lira maaş alıyor Kuvayi Milliyecileri ekmek almaya parası yoktu. Ne diyorsun sen cahil!Ama ne yazık ki kaçak sarayda oturan tarih cahili bunları konuşurken CHP yöneticileri de haddini bildiremiyor ona cevabını veremiyor. İşte Muharrem İnce niye aday oldun diyenlere sesleniyorum. Onun haddini bildirmek için adayım.Türkiye'nin görevi batıya gönderilmeyen niteliksiz göçmenlerin toplandığı bir tampon bölgedir. Çocuklarımıza dadana sapıklar devlet yöneticileri tarafından korunuyor. Her gün görüyoruz. 2002'de Türkiye'nin 3y sorunu vardı yolsuzluk yoksuluk yasaklar. Bu topraklar böyle yalancı böyle yüzsüz görmedi. Yanlış yapıyor sorumlusu yok. Dün söylediklerini kolayca unutuyor. Dün dost oldukklarıyla bugün düşman oluyor. Mevcut konumu korumka için söyleyemeyecekleri yalan yok. Cumhuriyeti kuranların sloganı ya istikla ya ölümdü bugün AKP'nin sloganı ya iktidar ya ölüm!Gelişmekte olan ülkeler arasında 16. sıradaydık 3 puan daha geriledik. 20 ülke arasında Arjantin'den önce geliyoruz 19. sıradayız.Bütün velileri buradan uyarıyorum çocuklarınızı Milli Eğitim Bakanından koruyun.Şimdi yeni bir din var. Biri içki yasağı diğeri başına kapatmak yasağı vardı. Çalmak serbest.Çal Allah çal! Böyle bir din yok.AKP döneminde adalet ve hukuk arasındaki bağ koparılmıştır. Sorumluluk alma hesap vermeyle utanma arasındaki bağ koparılmıştır. Yeniden din ve vicdan arasındaki bağı kurmak için insanlara yeniden utanma duygusu getirmek için kazanmak zorundayız.CHP iktidarında insan ve doğa merkezli bir ekonomik politika uygulamalıyız. Ekonomimizin temelinde insan olmalı. Ekonomik büyümeyi insan yaşamıyla özdeşleştireceğiz. Teknolojinin bilgilin hızla ilerlediği bir değişim sürecinden geçmekteyiz.Ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen diyeceğiz!Demokrasiyi güvenlik güçleri ve yargıçlar koruyamaz tek güvencesi kurulları işleyen medyası özgü demokrasiyi inançlı siyasi partileri olan demokratik bir toplum korur. Laiklik tehlikededir. Türkiye'yi kimlik siyasetinin yarattığı bu hastalıklı ortamdan çıkaracağız. Beraber olmazsak hepimizi aynı kötü son bekliyor. Ezilen kim varsa yanında olmalıyız.Dolmabahçedeki imam camide içki içmediler diyerek sürülüyorsa CHP olarak o imamın yanında olacağız. Malatya'da Alevilerin evine işaret konuşuyorsa Malatya'daki Alevi'ye sahip çıkacağız. Hakkari'!de 12 yaşında Kürt çocuklarının üzerine bomba yağdırılıyorsa ne halleri varsa görsünler demeyeceğiz sahip çıkacağız. Gezi'nin direnen çocuklarına otelini açtı diye holding patronunun ihalesi iptal ediliyorsa o patrona sahip çıkacağız. Mor beyin tuzağına düşürülüp hapse atılan AKP milletvekiline kendi arkadaşları sahip çıkmasa da giden tek siyasetçi benim, AKP milletvekiline de sahip çıkacağız.Biz kendi ülkemiz için ne istiyorsak insanlık için de onu isteyen bir partiyiz. 2004'ten bu yana Şener Şen'in filmindeki gibi olduk bizi Avrupa'ya götüreceklerdi Ortadoğu bataklığına götürdüler.Biz özgüveni yüksek bir parti olmaya mecburuz. 25 alıyoruz yetmez mi? Hayır yetmez. Transfer yöneticilik devrini kapatalım bu partide. Bugün ben örgütümüzün doğruları bilmesini istiyorum. Enis Berbroğlu arkadaşım hapiste. Acaba CHP'nin suçu var mı? Kimse kusura bakmasın. Dokunumazlıkların kaldırılması gündeme geldi ben 'hayır' oyu vereceğim dedi. Sayın Genel Başkan başta olmak üzere 'evet' verdiler. Bugün olsa yine hayır derim. Korku şuydu; HDP hayır diyor hayır dersek aynı kefeye koyarlar. Koysun. Kürtler doğru söylüyor olamaz mı? Doğruyu kim söylerse yanında olacağız. O zaman dedim yapmayın etmeyin önce HDP'lileri atarlar sonra bize sıra gelir. Elalem ne der diye siyaset olamaz. Gün gelir HDP soğru söyleyebilir AKP bile söyleyebilir. Görmedik ama. İnşallah bu akşam Genel Başkan seçildiğimde o evet oyu veren MYK'nın hepsini sıfırlayacağım yepyeni bir MYK yapacağım.Sürekli kaybeden bir muhalefet var. Ben bugün neden adayım? İki tanesini söyleyeyim. Sandık görevlilerini seçim akşamı ağlatmamak için adayım. İlçe başkları! Sizi ezdirmemek için adayım. Kaymakamları karşısında düğme ilikletmemek için adayım. Ben 1999'da CHP baraja takıldığından sabaha kadar ağlayan il başkanıyım. Türkiye'nin en genç il başkanıyım o zaman. Yüzde 26'ya razı değilim.Bu akşam beni genel başkan seçerseniz 45 gün içinde olağanüstü tüzük kurultayını toplayacağız. Bir, imza rezaletine son vereceğiz Utanıyorum bu imza rezaletinden. İki, toplu imza törenleri olmayacak. Genel Başkana destek açıklaması yasak olacak. Bu partide itiraz kültürünü yerleştireceğiz. CHP'nin 2019'da bir Cumhurbaşkanı adayı olacak. 2014'te ben bu partide Grup Başkanvekiliydim. Yani 3 kişiden birisiydim. Sayın Genel Başkanım PM üyelerine anket yaptırdı, Yılmaz Büyükerşen'in adı çıktı. 130 milletvekilinden hiç birisi 60 PM üyesinden hiç birisi 81 il başkanından hiç birisi Ekmeleddin İhsanoğlu yazmadı zaten adını bilmiyorduk. Yuhlamayın bizim genel başkanımız yanlış yapar ama haram yemez.Bugün beni Genel Başkan yapın 45 günde tüzüğü değiştireceğiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. Ben bu partinin gençlik kolu yöneticisiyim, milletvekiliyim...Ben kimsenin marabası değilim ben genel başkan olduğumda da kimse benim marabam olmayacak.Peki aday olacak mısın? CHP Genel Başkanı doğal adaydır. Cumhurbaşkanı adayı olacağım.2 Genel seçimde partiyi birinci yapamayan genel başkan aday olamayacak. Bunu tüzüğe yazacağız. Kılıçdaroğlu iktidar yapamadı belki İnce de yapamayacak. Genel Başkanın nasıl geleceği belli nasıl gideceği belli değil. Oraya geldiğinde herkes gitmemek üzere kurguluyor kendisini.Dünyada bir parti başkanı ilk seçimde iktidar yaptı yaptı, yapmadı olmuyor. 8 kere denedin olmadı. Farklı bir şey yap farklı bir sonuç bekle.Sayın Kılıçdaroğlu da başımızın tacı olacak her zaman. Onun o büyük yolculuğunu her zaman yüreklerimizde taşıyacağız. Ama biz Sayın Genel Başkanı seviyoruz ama biz Cumhuriyeti daha çok seviyoruz. CHP'nin yeniliğe ihtiyacı var.İnsan Kaynaklarımız o kadar hoyratça kullanılıyor ki 119 Gebel Başkan Yardımcımız değişti. Mesela Man belgeleri diyoruz devamını getirmiyoruz. Kaldı orada. Dünyanın takdir ettiği bir adalet yürüyüşü yapıyoruz bırakıyoruz orada.Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç konuşma yaptı.: Muharrem İnce 166 delegenin imzasıyla Genel Başkan adayı oldu.CHP lideri Kılıçdaroğlu konuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları...Türkiye'nin tarihinin en zor koşulları içinde ve bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Bu kurultay Türkiye'yi yaşanan sorunlardan çekip çıkarma kurultayıdır. Bu kurultay Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma kurultayıdır. Bu kurultay huzur ve barış isteyenlerin kurultayıdır. Bu kurultay adalet için cesaretle yola çıkanların kurultayıdır. Bu kurultay herkesi kucaklayanların kurultayıdır. Bu kurultay kadın erkek eşitliğini savunanların kurultayıdır. Bu kurultay bu bereketli topraklarda 'yoksulluğu yeneceğiz' diyenlerin kurultayıdır.Değerli yol arkadaşlarım bu kurultay salonunda terör örgütü tarafından aldatılanlar yoktur. Bu salonda terör örgütleriyle pazarlık masaları kuranlar yoktur. Terör örgütüyle aynı menzile yürüyenler yoktur. Terör örgütlerine dönüp 'Ne istediniz de vermedik' diyenler yoktur. Vatan topraklarını terör örgütlerine teslim edip Süleyman Şah Türnesi'ni kaçıranlar yoktur. Man adalarında bir sterlinlik şirket kuranlar yoktur. Bu kurultayda cesur olmaya and içmiş namuslular vardır. Bu nedenle adı adalet ve cesaret kurultayıdır.Bugün Türkiye 5 temel sorunla karşı karşıya. Karamsar bir tablo var. Ve bu tablo kaygıları derinleştiriyor. Oysa 2002'de iktidar olduklarında Türkiye'nin 1 temel sorunu vardır. Bazen toplumsal barış, bazen Kürt sorunu olarak dillendirildi. Bu sorunun yanına demokrasi, ekonomi, eğitim ve dış politika sorunu eklendi. 2002'de terör örgütünün beli kırılmıştı, terör neredeyse sıfırlanmıştı. Ama 2002'den sonra iktidar olanlar önce terör örgütüyle masaya oturdular sonra PYD ile toplantılar yaptılar. Bugün toplumsal barışımızı tehdit eden terör daha geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmeye başlamıştır.Bugün Afrin'de askerimiz var. Biz Afrin'de bu ülke için bayrak için mücadele eden Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine buradan selam gönderiyoruz. Afrin milli bir duruşu gerektiriyor. Birileri Afrin operasyonunu partisinin kararı gibi topluma sunmaya çalışıyor. Ordu Mustafa Kemal'in ordusudur senin değildir. Ama şu soruyu hafızamın bir yerinde tutmka zorundayız. Türkiye 2002'de terörün beli kırılırken 2018'de terör kimlerin desteğiyle yayıldı. Bunu hep beraber düşünmek zorundayız. Buradan açık çağrı yapmak istiyorum; Suriye hükümeti ile derhal temasa geçin. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlancaksa Suriye devleti ile derhal ilişki kurmak gerekiyor.Diğer sorunumuz dış politika. Savrulan ve aldatıldık diyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Neden Suriye'nin iç işlerine karıştınız, su ile değil de benzin bidonuyla gittiniz? Hem terör örgütleri hem egemen güçleri tarafından verilen her talimatı yerine getiren dönüp millete bizi kandırdılar diyenlerin Türkiye'nin yakasından düşmesi gerekiyor. Dış Politika milli olmak zorundadır. Türkiye'yi bu hale getirenle Lozan'ı tartışmaya açıyorlar. Sen Sevr'i mi özledin onu mu istiyorsun? Sen Lozan'ın neyini tartışmaya açıyorsun? Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Lozan Milli Kurtuluş Savaşı'nın onur belgesidir kimseye tartıştırmayız.Bir başka sorun; eğitim. Bir ülkenin geleceği eğitime bağlıdır. Temel kıstas eğitimdir. Bir ülkenin eğitimini bozarsanız o ülke geleceğini sağlıklı inşa edemez. Eğitim milli olmak zorundadır. Eğitim bir siyasi partiye militan yetiştirmek için yapılmaz. Eğitim Türkiye'nin geleceği ve güvencesi için verilir. Her bakan göre değişen bir eğitim politikası karşımıza çıktı. 21. yüzyıl bilgi çağıdır. Bu ülkenin eğitim politikası yok. Kendi çocuklarını denek olarak kullanan tek hükümet bu hükümettir. Bugün her 100 aileden 80'i çocuklarının yurt dışında eğitim almasını istiyor. Bütün öğretmenleri toplumun en saygın kişileri haline getireceğiz. En düşük öğretmen aylığı açlık sınırının üzerinde olacak. Şu anda açlık sınırı 5 bin 238 lira. En düşük öğretmen aylığı bunun üzerinde olacak. Her öğretmene öğretmenler gününde birer maaş ikramiye vereceğiz.Temel sorunlarımızdan birisi de ekonomi. Ekonomi 2002'de temel bir sorun değildi. Bugün geldiğimiz nokta çok vahim. Çiftçi kardeşime, kamyon şoförü kardeşime sesleniyorum bunlar seni unuttu senin sorununu bütçe görüşmelerinde dile getiren parti CHP'dir. Çünkü senin sorunun benim sorunumdur. 15 yıldır rantiyeye hizmet ediliyor. Seni bu zilletten kurtaracağız. Bugünki iktidar faiz lobisine hizmet eden iktidardır. Çok açık çok net bilgi vereceğiz. 15 yılda yurt dışında bir grup sermayedara yani tefeciye ödenen faiz miktarı 148 milyar dolardır. İçeride de bir grup sermayedara faizler ödediler. 689 milyar lira...Faizi düşürelim diyor. E iktidar değil misin? Sen tefecilerin iktidarısın. Sen üretime tefeciye hizmet eden bir anlayıştan geliyorsun.'CHP entellerin partisi' diyorlar. Taşeron sorunun bu ülkede hangi parti dile getirdi? Par var, asgari ücretliler için değil tefeciler için var. Bu çarkı kıracağız.İnsan biraz utanır. 15 yıldır yoksulluğu bitiremedin. Yoksulluğu yönetiyorlar. Size sözüm söz ilk 1 yıl içinde yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Biz yoksulluğu yöneten değil bitiren bir partiyiz. Ekonomi nasıl düzelir? Önce OHAL'i kaldıracağız. Üretim ekonomisine döneceğiz. Ekonomi politikalarını tepeden tırnağa yeniden düzenleyeceğiz. Asgari ücreti tamamen vergi dışına çıkaracağız. Anasının ak sütü gibi parasını alacak harcamasını yapacak. Çiftçinin milli gelirden hakkı kesinlikle verilecek. Üreten Türkiye olacak, güçlü Türkiye olacak.Beşinci temel sorunumuz demokrasi sorunu. Kurduğumuz Cumuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Ağır bedeller ödedik. Gencecik çocukları bakanları dar ağacına gönderdik. Biz demokrasinin güçlenmesi için bu ülkede medya özgürlüğü sağlansın diye, yargı bağımsız olsun diye, hiç bir aileye, kişiye ayrıcalık tanınmasın diye her şeyi yapacağız. Darbecilerin getirdiği sınırlamalar son bulsun diyoruz. Devlet sistemi içinde hiç bir kurum denetimsiz olmasın diye demokrasiyi savunuyoruz. Hesap soran despot değil vatandaşına hizmet götüren bir devlet olsun diye demokrasiyi savunuyoruz. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimize saygılarımızı sunuyoruz. Demek ki demokrasiyi askıya alma tüm girişimlere karşı direnme hakkını getirmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde önce demokrasiye yapılan ihanetler karşısında direnme hakkımı kullancağım dediğimde herkes üstümüze geldi. Şimdi tarih bizden yana. Direnme hakkı kutsal bir haktır.Bu kurultayuda binler biz aradayız. Milyonlar da bizi izliyor. Kurultaydan sonra dağılacaksınız, sizlere çok büyük görevler düşüyor. Her birinize tek tek görev vereceğim. Birinci görevimiz, bu ülkenin huzura ihtiyacı var huzuru savunacaksınız. İki, bu ülkenin adalete ihtiyacı var, her yerde savunacaksınız. Üç, bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var her yerde savunacaksınız. Dört, bu ülkenin darbe hukukudan arınmış toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasaya ihtiyacı var, bunu her arkadaşım ezberleyecek. Her ortamda savunacağız. Beşinci madde, kimseyi ötekileştirmeden, huzuru, demokrasiyi, yeni anayasayı her yerde seslendireceksiniz. Altı, mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. Hala hapiste yatan gazeteci, öğrencilerimiz var, kim olursa olsun. CHP'yi oy verir vermez biz insan olarak mazlum ve mağdurun yanında olacağız. Bu 6 temel görevi yerine getirdiğimizde tek adam rejimi yıkılacak Cumhurbaşkanı tarafsız olacak.Yılmaz Büyükerşen 36. Olağan Kurulu yönetmek için sahneye davet edildi. Büyükerşen, "Şükranlarımı sunuyorum. Önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları...İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Birincisi Deniz Baykal, önceki genel başkanımız. Bütün dualarımız Deniz Baykal ile. Ve aramızda olmayan Milletvekilimiz Enis Berberoğlu...Enis Berberoğlu hakkın hukukun ve adaletin olmadığı bir ülkede somut gerekçe gösterilmeden hapishanede siyasal esir olarak tutulmaktadır. Enis Berberoğlu'na bütün yol arkadaşlarımın dostluğunu selamını gönderiyorum. Kimse şu gerçeği unutmasın MİT TIR'ları ile ilgili tutanağı tutanlar şu anda hapisteler. 80 milyonun önünde şunu sormak istiyorum; Terör örgütlerinin bildiği nasıl bir sır olur? Terör örgütlerine devleti teslim edeceksiniz CHP'den intikam almak için Enis Berberoğlu'nu hapse atacaksınız. İstediğiniz kadar baskı kurun üzerimize gelin biz bildiğimiz yoldan asla dönemeyeceğiz. Biz Kuvay-i Milliyeciyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu gündemimizin ikinci maddesi.Şimdi elimde bir dilekçe var. Başkanlık Divanının oluşturulması için. Yeterli imza var. 36. Olağan Kurultay'da Başkanlık Divanı'na Sayın Yılmaz Büyükerşen öneriliyor. Sayın Yılmaz Büyükerşen'i 36. Olağan Kurultayımızı yönetmesi için oylarınıza sunuyorum, kabul edilmiştir.Kurultayın yapıldığı salonda CHP liderinin tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'nün görüntüleri yayınlanıyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adaylardan Yalova Milletvekili Muharrem İnce yanyana oturdu.Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona girdi.Kılıçdaroğlu çiftinin alkışlarla salona girdiği sırada Adalet Yürüyüşü sırasında bestelenen marş çalındı. Kılıçdaroğlu, salonda karanfil dağıttı.