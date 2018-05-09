CHP'nin adayı Muharrem İnce Edirne mitingine 3 sürpriz isimle çıktı



"SLOGANIMIZ; İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAĞIZ"



"SARAY'IN IŞIKLARINI KISACAĞIM"

Serap Belovacıklı

Demirtaş'la görüştüm. Diğer parti liderleriyle de görüştüm. Bu akşam Erdoğan da saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.24 Haziran'da Muharrem İnce Cumhurbaşkanı önce içeride birlik, sonra Fransa Putin sonra siz de geleceksiniz.Ülkeyi yöneten zenginleşiyor ülkede yaşayanlar garibanlaşıyorsa orada bir sıkıntı var. Size sözüm bir tane Yalovalı kamyoncu Şerifin oğlu olarak size sözüm bir tane; Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Beraber zenginleşeceğiz. Bakın dolar durdurulamıyor. Aday diyor ki; Tek dertleri beni indirmek. Vallahi değil benim derdim Türkiye. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorsun kutluyorum doğru söylüyorsun. Ama Türkiye de senden büyüktür.Manifesto yayınlıyor sen ancak iflas belgesi yayınlayabilirsin. Bunlar yakında İnce hastalığa yakalanır. Seçim sloganımız; İnce eleyip sık dokuyacağız.25 Haziran sabahı Türkiye'de yapılacak bütün sınavlardan hiç birinden ücret alınmayacak. Eğer 80 milyonluk ülke kendi evlatlarını sınava sokacağı zaman para alıyorsa bu utanılacak bir durumdur.Soruyor 'Gençlere para vereceğim diyorsun nereden bulacaksın?' diyorlar. Saray'ın ışıklarını kısacağım. Ben Atatürk'ün köşküne gideceğim Çankaya'ya. O Saray da bilim merkezi olacak.Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçtim ikisinde de yenildik ne yapayım. Kemal abi geldi Sen olacaksın dedi olduk.Bu dönemde hiç merak etmeyin. Mavi var ya Ergene'nin sularını böyle akıtacağız.