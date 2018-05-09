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CHP'nin adayı Muharrem İnce Edirne mitingine 3 sürpriz isimle çıktı

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Edirne'de konuştu. İnce sahneye İlhan Kesici, Yılmz Büyükerşen, Abdüllatif Şener'i çağırdı ve birlikte halkı selamladı. 

09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:43
CHP'nin adayı Muharrem İnce Edirne mitingine 3 sürpriz isimle çıktı
İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları...

Demirtaş'la görüştüm. Diğer parti liderleriyle de görüştüm. Bu akşam Erdoğan da saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

24 Haziran'da Muharrem İnce Cumhurbaşkanı önce içeride birlik, sonra Fransa Putin sonra siz de geleceksiniz.

Ülkeyi yöneten zenginleşiyor ülkede yaşayanlar garibanlaşıyorsa orada bir sıkıntı var. Size sözüm bir tane Yalovalı kamyoncu Şerifin oğlu olarak size sözüm bir tane; Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Beraber zenginleşeceğiz. Bakın dolar durdurulamıyor. Aday diyor ki; Tek dertleri beni indirmek. Vallahi değil benim derdim Türkiye. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorsun kutluyorum doğru söylüyorsun. Ama Türkiye de senden büyüktür. 


"SLOGANIMIZ; İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAĞIZ"


Manifesto yayınlıyor sen ancak iflas belgesi yayınlayabilirsin. Bunlar yakında İnce hastalığa yakalanır. Seçim sloganımız; İnce eleyip sık dokuyacağız. 

25 Haziran sabahı Türkiye'de yapılacak bütün sınavlardan hiç birinden ücret alınmayacak. Eğer 80 milyonluk ülke kendi evlatlarını sınava sokacağı zaman para alıyorsa bu utanılacak bir durumdur. 


"SARAY'IN IŞIKLARINI KISACAĞIM"


Soruyor 'Gençlere para vereceğim diyorsun nereden bulacaksın?' diyorlar. Saray'ın ışıklarını kısacağım. Ben Atatürk'ün köşküne gideceğim Çankaya'ya. O Saray da bilim merkezi olacak. 

Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçtim ikisinde de yenildik ne yapayım. Kemal abi geldi Sen olacaksın dedi olduk. 

Bu dönemde hiç merak etmeyin. Mavi var ya Ergene'nin sularını böyle akıtacağız. 


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