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CHP'nin BES başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden ret

Yüksek Mahkeme, "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine karar verdi

CHP'nin BES başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden ret
Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 129 milletvekili tarafından 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Başvuruda, söz konusu kanunun 1'inci maddesiyle 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na eklenen ek 2'nci maddenin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesi ile ikinci cümlesinde yer alan "müsteşarlıkça uygun görülen" ibaresinin ve beşinci fıkrasının dokuzuncu cümlesi ile 2'nci maddesiyle kanuna eklenen geçici 2'inci maddenin Anayasanın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, başvuru konusu bazı maddelerin 5770 sayılı Kanun'un ilgili maddeleriyle değiştirildiğinden, söz konusu cümlelere ilişkin iptal talepleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına, diğer maddelerin de Anayasa'ya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar vererek iptal taleplerinin reddine hükmetti.


OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ


Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.  Dünkü Resmi Gazete'de de, CHP'li milletvekillerinin Varlık Fonu'yla ilgili yaptıkları başvuruya Anayasa Mahkemesi'nin ret kararı vardı.


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