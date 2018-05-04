CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim oldu? Ne zaman açıklanacak?

Akın Güler

Seçimlere 51 gün kala bugün Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayını açıklıyor. Dün resmi olmasa da Muharrem İnce'nin aday olacağı netleşti. Bugün de basın toplantısıyla resmen saat 10.00'da duyurulacak.Saat 10.00'da cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Muharrem İnce resmi Twitter hesabından ailesiyle fotoğraf paylaşıp "Biz hazırız" diye yazdı.Muharrem İnce’nin yakınındaki çalışma ekibi yarın CHP’nin adayının açıklanacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’ndan fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Fotoğraflarda “Türkiye’m kazanacak” sloganının öne çıktığı görülürken, paylaşımın, “Salon hazır, biz hazırız, sen de hazır ol Türkiyem… İnce İnce geliyoruz” ifadeleriyle yapılması, Muharrem İnce’nin adaylığı iddialarını kuvvetlendirdi.