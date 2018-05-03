15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulan Muharrem İnce'nin afişleri ortaya çıktı

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişleri matbaada hazırlandı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü. Öte yandan adı adaylar arasında geçen İlhan Kesici milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu İstanbul'dan gerçekleştirdi.

03 Mayıs 2018, Perşembe 17:23
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulan Muharrem İnce'nin afişleri ortaya çıktı
CHP'nin yarın açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bugün sıcak gelişmeler yaşandı. İlhan Kesici'nin "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı" açıklamasından sonra İnce'nin adının yarın büyük ihtimalle duyurulacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Öte yandan CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazıldığı görüldü.


BUGÜN NELER YAŞANDI?


Adı adaylık için geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim. Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" dedi. Muharrem İnce ise "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" dedi. 

Uzun zamandır grup toplantılarına katılmayan Muharrem İnce geçen haftanın ardından bugün de grup toplantısına katıldı.

İnce, Kılıçdaroğlu’ndan önce salona girdi. CHP’li milletvekilleri İnce’yi alkışlarla karşıladı. Bugün İnce'nin adının CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıktığı iddiaları konuşuluyordu.


İLHAN KESİCİ: İNCE İSMİ KESİN GİBİ


İHA'nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi.


MUHARREM İNCE'YE SORULDU


CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Muharrem İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Ana muhalafet partisi yarın önce Meclis grubunu toplayacak. O toplantıda cumhurbaşkanı adayı için grup kararı alınacak. Ardından da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda CHP'nin adayı kamuoyu ile paylaşılacak.

Hürriyet


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam

Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam
MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?
Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı

Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı
Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı

Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı
Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı
Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü

Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü
Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı

Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S&P'ye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S&P'ye çok sert tepki