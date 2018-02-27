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CHP'nin İstanbul vaadi: Uber'i kovacağız

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nı ziyaret ederek taksicilerin sorunlarını dinledi. Hamzaçebi “ İstanbul’dan Uber'i kovarak İBB’nin başlatmış olduğu İTaksi uygulamasını da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceğiz” dedi.

CHP'nin İstanbul vaadi: Uber'i kovacağız
CHP Milletvekili  M. Akif Hamzaçebi, Kağıthane’de bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda açıklama yaptı.

CHP'li Hamzaçebi, taksicilerin en büyük sorununun akıllı telefon uygulaması üzerinden Taksi hizmeti veren Uber olduğunu belirterek, şunları söyledi:

 “Taksici esnafı dediğimiz zaman çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. İstanbul’da 17 bin 395 taksici esnafı var. Tüm Türkiye’de bu sayı 75 bindir. 75 bin takside 225 bin kişi çalışıyor. Bu da yaklaşık 1 milyonluk nüfusun geçimini bu alandan sağlaması demektir. Özellikle İstanbul’daki taksi pazarına küreselleşmenin şirketleri hakim olmak istiyor. Esnaf odası başkan vekili bunu küresel korsan olarak isimlendirdi. Küresel hırsız, diyebiliriz her şey diyebiliriz. Teknolojiyi kullanarak internet üzerinden oluşturulan ağ sayesinde ticari taksiler dışında bir taşıma ağı oluşmuş durumda” dedi

İstanbul ‘da 5 bin Uber olduğunu belirten Hamzaçebi,  ”İstanbul’da yaklaşık olarak bu sayı 5 bindir. Ödemeler kartla yapıldığı için bunun vergi sistemi açısından ne olduğu meçhul. Vergi ödeyip ödemedikleri bilinmiyor.  Şirketler de yurt dışında olduğu için burada vergisiz bir alan söz konusu” diye konuştu.
 

“İSTANBUL’DA 4 BİN İTAKSİ UYGULAMASI VAR”


İTaksi uygulamasından yüzde 4.95 komisyon alındığını ifade eden Hamzaçebi,  alınan komisyonun taksiciler üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Hamzaçebi “ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu İTaksi ile  internet üzerinden İstanbulluların taksiyi çağırması mümkün. Şu an İstanbul’daki 17 bin taksinin 4 bini İTaksi uygulaması kapsamında. Sistem yaygınlaşırsa tüm taksicileri kapsama altına alacak. Ortada şöyle bir sorun var. O taksicilerin aldığı ücret üzerinden yüzde 4.95 oranında bir komisyon alınıyor. Vergiler dahil bu yüzde 6’ya denk geliyor. Bir taksi günde 500-600 lira kazanır. Bunun yüzde 5’i 30 lira eder.  Bu rakam taksici esnafı üzerinde çok büyük bir yüktür” dedi.
 

İSTANBUL’DAN UBER’İ KOVACAĞIZ


Hamzaçebi “İstanbul taksicilerinin belalısı olan onun kazancına göz dikmiş olan UBER’i kovacağız. İBB’nin başlatmış olduğu İTaksi uygulamasının getirdiği yüzde 4.95’lik komisyon ücretini İBB, İSPARK’a aktarıyor. Bu hasılatın yüzde 6’sı çok ağır bir vergidir. Taksici esnafı teknolojinin tüm imkanlarından yararlanacaktır. İTaksi uygulamasını da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden çıkartıp İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceğiz” dedi.


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