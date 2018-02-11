CHP'nin PM toplantısında Aylin Nazlıaka tartışması!

AYLİN NAZLIAKA TARTIŞMASI



İTTİFAKTA CHP'NİN YERİ YOK

Adem Özdoğan

CHP’nin yeni PM’si 36. Olağan Kurultay’ın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de dün ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.Kılıçdaroğlu, konuşmasında ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Hepiniz zor bir dönemde görev aldınız. Çok yoğun çalışacağız ve geniş kesimlerle buluşacağız. Sokakta olacağız. Sizden isteğim partililerin bulunduğu yerlerde değil, partimize oy çıkmayan seçmenlerin bulunduğu yerlere ulaşmanız” dedi.Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından, geçen dönem ‘iftira’ suçlamasıyla ihraç edilen Ankara Milletvekili Nazlıaka’nın 300 delegenin imzasıyla bağışlanma talebi gündeme geldi. Bu talep sert tartışmalara neden oldu.Nazlıaka’nın TBMM’deki odasından Atatürk resmini indirmekle suçladığı Ankara Milletvekili Necati Yılmaz başta olmak üzere birçok PM üyesi Nazlıaka’nın özür dilese bile partiye geri dönmemesi gerektiğini savundu. Özür dilemek için çağırılan Nazlıaka’nın PM’ye girmesiyle tartışma daha da alevlendi. Bunun üzerine öneri geri çekildi. Konu MYK’da tartışıldıktan sonra uygun görülürse yeniden PM görüşüne sunulacak.CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yeni seçilen PM’nin ilk toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım’ın CHP’yi ittifaka davet etmesiyle ilgili şunları söyledi: “Başbakan’ın bizi davet ettiği ittifak, ifade ettikleri gibi yerli ve milli değildir. O ittifak tek adam rejimi ittifakıdır. CHP’nin tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur. CHP’nin yer alacağı demokrasi ittifakı olacaktır.” Tezcan, Man Adası belgeleriyle ilgili takipsizlik kararına ilişkin de “Ankara Cumhuriyet Savcılığı belgelerin gerçek olduğunu tespit etti. Soruyorum Erdoğan’a, hani sahteydi?” diye konuştu.