CHP'nin sürpriz hamlesi yasa teklifi toplantısını erteletti



CHP'NİN HAMLESİ TOPLANTIYI ERTELETTİ



5 SAATLİK MESAİ YAPILDI

Adem Özdoğan

AK Parti kurmaylarıyla görüşen, CHP kurmayları, teklifin tüm siyasi partileri ve seçmenleri yakından ilgilendiren hükümler içerdiğini, bu nedenle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile düzenlemenin bütününe yönelik seçime katılma yeterliliğine sahip tüm partilerin görüş, talep ve önerilerini içerecek çalışma yapmak üzere özel bir heyet oluşturduklarını belirttiler.CHP’liler, yürütülecek temaslar ve çalışmalar için kendilerine üst komisyon toplantısı öncesi zaman tanınması ricasında bulundular. Ak Parti kurmayları da “samimi ve yapıcı katkıları değerlendirmeye hazır olduklarını” ifade ettiler. Bu uzlaşma çerçevesinde Komisyon Başkanlığı’nca üyelere 5 Mart Pazartesi günü saat 14.00 için yeni bir toplantı çağrısı yapıldı.Anayasa Komisyonu, önceki günkü toplantısında teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, dört parti grubunun ortak önergesiyle teklifi, “detaylı incelenmesi” için Alt Komisyon’a sevk etmişti. Alt Komisyon, dün saat 11.00’de Abdurrahman Öz başkanlığında basına kapalı toplandı. Edinilen bilgiye göre CHP, teklifin tümüne karşı olduğunu ve düzenlemelerin anayasaya aykırılığının bulunduğunu belirterek, herhangi bir değişiklik önergesi vermedi.Toplantıda, CHP’li Murat Emir, Adalet Bakanlığı ile YSK temsilcilerine sorular yöneltti. Emir’in, “ilçe seçim kurullarının hane bütünlüğünü korumak şartıyla aynı binada oturan seçmenleri farklı sandık bölgelerine kaydedebilmesi” ve, “seçim güvenliği gerekçesiyle vali veya ilçe seçim kurulu başkanının talebi halinde sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına” yönelik düzenlemenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığına ilişkin sorusu üzerine kurum temsilcileri, özellikle bölgede terör örgütünün baskısı nedeniyle, “blok” halde oy kullanımı yaşandığını ifade etti. Emir, bunun üzerine, “Bu hükümler ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa, bu düzenlemeleri gerektirecek somut bazı olayların önceki seçimlerde yaşanmış olması, seçim suçu olduğu için bunlarla ilgili davalar açılmış olması gerekir. Kaç olay ve dava var” sorusunu yöneltti.Kurum temsilcilerinin ise Emir’e, “Elimizde bu yönde bir veri yok. Ama duyumlar var” yanıtını verdikleri öğrenildi. Alt Komisyon yaklaşık 5 saatlik mesaisiyle, 26 maddelik teklif üzerine çalışmasını tamamladı. Teklif, komisyondan aynen geçti.