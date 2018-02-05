CHP Parti Meclisi seçiminde son üye kuraya kaldı



EN YÜKSEK OYU HALUK KOÇ VE BÖKE ALDI



CHP'NİN YENİ PARTİ MECLİSİ (PM) ÜYELERİ:

YEDEK ÜYELERİ

Serap Belovacıklı

CHP'nin 36'ıncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için dün oylama yapıldı.Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz ile Milletvekili Eren Erdem 359 oy aldı. İki isimden biri PM'ye girecek. Hangisinin gireceği ise çarşamba günü çekilecek kurayla belli olacak.Parti Meclisi seçiminde en yüksek oy ise Haluk Koç'a çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'den milletvekili seçilen ve bir süre önce parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke de yine listede yer alan isimlerden. Böke, bu seçimde Haluk Koç'un ardından en fazla oyu alarak yeniden PM üyesi oldu.PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.488 kişinin aday olduğu PM üyeliğine seçilen 52 kişinin ismi ise şöyle: Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Müslüm Sarı, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger,Eren Erdem, Gülçin Timur ve Zilhan Cihaner.108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde: Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.