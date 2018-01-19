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CHP Parti Meclisi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Parti Meclisi sona erdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde, Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasından sonra basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultayı'ndan önceki son PM toplantısında, hazırlanan raporlar ve partinin mali durumuna ilişkin kesin hesaplar görüşüldü.

Toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun PM üyelerine teşekkür ettiği öğrenildi.


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