CHP Parti Meclisi Üyesi Yavuz Karan toprağa verildi

Serap Belovacıklı

Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Rahman Camisi'ndeki törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Karan'ın ailesi ve yakınları, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Aykut Erdoğdu, Haluk Koç ve Çetin Osman Budak, bazı CHP milletvekilleri, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, eski bakanlardan Eyüp Aşık, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.Kılıçdaroğlu, tabutunun üzerine Trabzonspor ve Akçaabat Sebatspor'un formaları konulan Karan'ın eşi Fatma, kızları Berensu ve Berfin ile kardeşlerine taziyelerini iletti.2010-2014 yıllarında CHP Trabzon İl Başkanlığı görevinde bulunan ve CHP'nin son kongresinde Parti Meclisi üyesi seçilen Karan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Dürbinar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.