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CHP PM ve YDK üyelikleri için oy verme işlemi tamamlandı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için oy verme işlemi tamamlandı

CHP PM ve YDK üyelikleri için oy verme işlemi tamamlandı
Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da 25 sandıkta başlayan oy verme işlemi saat 23.00'te sona erdi.
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından ilçe seçim kurulu yetkilileri sayıma geçmek istedi ancak bazı partililerin sandık çevresindeki barikat kaldırılmasını istemesi tartışmalara yol açtı.

TARTIŞMA ÇIKTI


Seçim kurulu yetkilileri, partililerin tribüne çıkmaları halinde barikatların kaldırılacağını söylemesine karşın itirazların devam etmesi üzerine İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın aranmasına karar verildi.

Yaklaşık bir saat süren tartışmaların ardından Kurultay Salonu'na İlçe Seçim Kurulu Başkanı geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bariyerlerin kalkacağını söyledi. Tezcan, "Hepimizin istediği sandığa giren oyun, girdiği gibi çıkması" diyerek, partililerden sayım görevlilerine yardımcı olmalarını talep etti.

OY VERME İŞLEMİ 4 SAAT SÜRDÜ


Daha sonra İlçe Seçim Kurulu Başkanı bariyerlerin kaldırılmasını isteyerek, sandıkların açılması talimatını verdi ve oyların tasnifi ile sayımına başlandı.
Kayıtlı bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de, PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulunmuştu.

Delegeler 4 saat süren oy verme işlemi sırasında PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini, YDK için en az 14 en fazla 15, BYKP'de ise 12 adaydan 8'i için işaretleme yaptı.

AA


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