CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, görevinden istifa etti

24 Mayıs 2018, Perşembe 18:55
A A

CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek genel merkeze istifasını sundu.

Rakıcının istifasından boşalan il başkanlığı görevini, İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz yürütecek.

TEPKİ AMACIYLA İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Rakıcı'nın istediği adayların parti genel merkezi tarafından aday gösterilmemesi üzerine, tepki amacıyla istifa ettiği öne sürüldü.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER