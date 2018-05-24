CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, görevinden istifa etti
CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek genel merkeze istifasını sundu.
Rakıcının istifasından boşalan il başkanlığı görevini, İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz yürütecek.
TEPKİ AMACIYLA İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Rakıcı'nın istediği adayların parti genel merkezi tarafından aday gösterilmemesi üzerine, tepki amacıyla istifa ettiği öne sürüldü.
DHA