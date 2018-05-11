CHP Sözcüsü Bülent Tezcan adaylığı kesinleşen tek ismi açıkladı
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti merkezinde yaptığı açıklamada CHP'de milletvekili adaylıklarının belirlenmesi hakkında bilgi verdi. Tezcan, "Şu anda partide adaylığı kesin olan tek isim Gürsel Erol" dedi.
"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YAKIŞIR"
Tezcan, "Kemal Bey'in nereden aday olacağı belli oldu mu?" sorusuna ise "Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin her yerinme yakışır. Kendisi karar verecek" diye yanıtladı.
CHP AYM'YE GİDECEK
Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi veren düzenlemenin iptali için Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.