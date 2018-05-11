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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan adaylığı kesinleşen tek ismi açıkladı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti merkezinde yaptığı açıklamada CHP'de milletvekili adaylıklarının belirlenmesi hakkında bilgi verdi. Tezcan, "Şu anda partide adaylığı kesin olan tek isim Gürsel Erol" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan adaylığı kesinleşen tek ismi açıkladı
CHP'de milletvekili adaylıklarının belirlenmesi hakkında bilgi veren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "21 Mayıs'ta YSK'ye listekleri vermemiz gerekiyor. 24 Mayıs'ta da aday tanıtımı yapacağız. Şu ana kadar önemli ölçüde yol alındı ama adaylar henüğz belirlenmiş değil. Bri tane aday söylüyorum. Genel Başkanımız şu anki Tunceli milletvekilimiz Gürsel Erol'u Elazığ'dan görevlendirdi. Yeri belli olan tek milletvekili adayımız Gürsel Erol'dur. Belki o da şimdi duydu. Bugünden itibaren gitsin Elazığ'da çalışmaya başlasın. Özellikle 1 Kasım'a giderken ön seçimle belirlenen tek milletvekilimiz Gürsel Erol'du, bu dönemde de Elazığ'da ona görev düşüyor. Genel Başkan iradesiyle görevlendirilen adayımız Gürsel Erol'dur" dedi.


"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YAKIŞIR"


Tezcan, "Kemal Bey'in nereden aday olacağı belli oldu mu?" sorusuna ise "Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin her yerinme yakışır. Kendisi karar verecek" diye yanıtladı.


CHP AYM'YE GİDECEK


Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi veren düzenlemenin iptali için Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.


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