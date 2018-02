CHP sözcüsü Bülent Tezcan'dan Cumhur İttifakı'na ilk yorum

Serap Belovacıklı

, "İki ana omurga üzerinde ele almak lazım. Aslında erken koalisyon hükümleri var. Seçim güvenliği ile ilgili de düzenlemeler var." dedi.Tezcan'ın açıklamaları:İttifak getiriyorsunuz ama baraj korunuyor. Niye ısrarla yüzde 10 barajını koruyorsunuz. MHP'yi barajdan kurtarmak için oluşmuş ikili bir baraj. Siz yüzde 5, yüzde 3, yüzde 7 alan bir partiyi yüzde 10 barajından kurtarmayı öngörüyorsunuz da seçmene kendi programımla gideceğim diyen bir partinin yaşamasına niye fırsat vermiyorsunuz.Hangi maddelere nasıl davranılır, partinin yetkili kurumları bir şey söylemeden destek vereceğiz vs. demek doğru değil. Bu demokratik bir seçim sistemi değişikliği olmaz. Bir partiye ya ortak hareket edeceksin, ya da baraj altı kalacaksın diye zorluyorsun. Aynı sütun içinde yer alıyorlar, sonra barajın içinde milletvekili dağıtımı yapılacak, bunların hepsi bir baraj ittifakının alt yapısını hazırlamak. Erdoğan'ı da cumhurbaşkanlığı barajından nasıl kurtulur demişler ama her ikisi de kurtulamayacaklar bu barajdan.Kolluk güçlerinin sandık çevresine girebilmesi sandık başkanının çağrısına bağlıdır, şimdi vatandaşın çağrısı ile de gelecek diye hüküm getirmişler. Sandık başkanlarının kararlı durdukları yerlerde, parti destekçilerin müdahalelerine açık olmaktadır. Sandık başkanını öneremezsin diyorlar siyasi partilere. Güvenli seçim konusunda bütün kadrolarımızla her sekilde sandığa sahip çıkacağız.Bu düzenleme tek adam rejimi ittifakının düzenlemesi. Ne geçerse geçsin bir tarafta da demokrasi koalisyonu, buluşması var. Bu seçim demokrasi isteyenlerle, tek adam rejimi isteyenler arasında bir seçim olacak.