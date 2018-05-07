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CHP Sözcüsü Tezcan: Siyasete üniforma sokuldu

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan açıklamalarda bulundu. Tezcan Abdullah Gül tartışmasına değinerek "Saray sözcüsü İbrahin Kalın ve Hulusi Akar Saray'ın talimatıyla ismi adaylıkta geçen önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telkin ziyaretinde bulundu. Siyasete üniforma sokulmuştur. TSK'nın kutsal üniforması siyasetin bir parçası hale getirilip kirletilmiştir."diye konuştu.

CHP Sözcüsü Tezcan: Siyasete üniforma sokuldu
Tezcan şunları söyledi;

“Adaylık açıklamasında çok önemli bir şey vardı. İnce, parti rozetini çıkardı ve Genel Başkanımıza teslim etti. Biz bütün toplumu kucaklayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz milleti ayırmayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz.


GÜL’E YAPILAN ZİYARET


Saray sözcüsü İbrahin Kalın ve Hulusi Akar Saray’ın talimatıyla ismi adaylıkta geçen önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü telkin ziyaretinde bulundu. Siyasete üniforma sokulmuştur. TSK’nın kutsal üniforması siyasetin bir parçası hale getirilip kirletilmiştir.


BAHÇELİ’YE SERT SÖZLER


Devlet Bahçeli milleti korkutmaya çalışmıştır. Milletin gidip imza vermesinden korkan tek adam koalisyonu, tehdit yoluyla imza toplanmasını engellemek istemiştir. Bütün hukuk dışı yöntemlerini kullanarak rakipsiz yarış peşindedirler ama millet bu girişimlerini de boşa çıkarmıştır. FETÖ’nün siyasi ayağının kuyruğuna takılan Devlet Bahçeli, FETÖ’nün siyasi ayağıyla ittifak kurmaktan bir rahatsızlık duymamaktadır.

Ne söylerlerse söylesinler. Biz muhalefet içerisinde bir tartışmanın bir parçası olmayacağız. Bizim hedefimiz iktidar.”


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