CHP Sözcüsü Tezcan: Siyasete üniforma sokuldu



GÜL’E YAPILAN ZİYARET



BAHÇELİ’YE SERT SÖZLER

Serap Belovacıklı

Tezcan şunları söyledi;“Adaylık açıklamasında çok önemli bir şey vardı. İnce, parti rozetini çıkardı ve Genel Başkanımıza teslim etti. Biz bütün toplumu kucaklayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Biz milleti ayırmayan bir cumhurbaşkanı istiyoruz.Saray sözcüsü İbrahin Kalın ve Hulusi Akar Saray’ın talimatıyla ismi adaylıkta geçen önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü telkin ziyaretinde bulundu. Siyasete üniforma sokulmuştur. TSK’nın kutsal üniforması siyasetin bir parçası hale getirilip kirletilmiştir.Devlet Bahçeli milleti korkutmaya çalışmıştır. Milletin gidip imza vermesinden korkan tek adam koalisyonu, tehdit yoluyla imza toplanmasını engellemek istemiştir. Bütün hukuk dışı yöntemlerini kullanarak rakipsiz yarış peşindedirler ama millet bu girişimlerini de boşa çıkarmıştır. FETÖ’nün siyasi ayağının kuyruğuna takılan Devlet Bahçeli, FETÖ’nün siyasi ayağıyla ittifak kurmaktan bir rahatsızlık duymamaktadır.Ne söylerlerse söylesinler. Biz muhalefet içerisinde bir tartışmanın bir parçası olmayacağız. Bizim hedefimiz iktidar.”