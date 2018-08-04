CHP 27. dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, dün gece aniden rahatsızlandı. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan 49 yaşındaki Şaroğlu'na beyin felci tanısı kondu. 2 çocuk babası Milletvekili ilk muayenenin ardından askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniveristes Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nu hastanede ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, daha sonra yaptığı açıklamada Şaroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı.”

POLAT ŞAROĞLU KİMDİR?

Polat Şaroğlu 1969 yılında Tunceli de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Tunceli de tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ticaretle uğraşan Şaroğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak çalışmaya devam etmektedir. 24 Haziran seçimlerinde CHP Tunceli Milletvekili oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.







