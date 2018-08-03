CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu hastaneye kaldırıldı
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin felci geçirdiği tespit edilen Şaroğlu, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ
Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenede beyin felci tanısı konulan Şaroğlu'nun pıhtı nedeniyle beyin damarından birinin tıkandığı belirlendi. Bunun üzerine Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi.
Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu'nun durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, naklin hava yoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldı.
Bunun üzerine Vali Sonel'in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter hastanenin pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelleri eşliğinde Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
POLAT ŞAROĞLU KİMDİR?
22 Ağustos 1969'da Tunceli'nin Hozat İlçesinde doğdu. Baba adı Haydar, anne adı Fati'dir.
İlk, orta ve lise öğrenimini Tunceli'de tamamladı.
Ankara'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
1990 yılında gıda ve içecek sektöründe ticaret hayatına başladı.
2009-2015 yılları arasında Elazığ Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.