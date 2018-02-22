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CHP tüzük değişikliği için toplanıyor

CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılacak tüzük değişikliklerini değerlendirmek üzere milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantıya çağrıldı.

CHP tüzük değişikliği için toplanıyor
CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılacak tüzük değişikliklerini değerlendirmek üzere milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantıya çağrıldı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tüzüğündeki son kapsamlı değişiklikler 26 Şubat 2012'deki 16. Olağanüstü Kurultay'da yapılan CHP'de, 19. Olağanüstü Kurultay, Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 9-10 Mart 2018'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek kurultayda, tüzükteki delege seçimine yönelik bazı değişiklikler başta olmak üzere, kota, kontenjan, kurultay yönetmeliği gibi teknik düzenlemelere gidilmesi bekleniyor.


SÜRE YARIN AKŞAM SONA ERİYOR


Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki komisyon tarafından tüzük çalışmaları yürütülen partide, geniş katılımlı kurultay için başta PM üyeleri olmak üzere, örgütten ve milletvekillerinden taleplerini iletmesi istendi.

Yazılı olarak iletilecek taleplerde süre, yarın akşam sona eriyor.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, gelen taleplerin değerlendirilmesi için milletvekilleri, PM ve YDK üyelerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantıya çağırdı.

Parti genel merkezinde, 2 Mart Cuma günü saat 11.00'de yapılacak toplantıda, gelen taleplerden yeni bir tüzük taslağının ortaya çıkarılması bekleniyor. CHP yönetimi, hazırlanan bu taslağı yeniden örgütle paylaşacak ve son değerlendirmeler yapılacak.

Daha anlaşılır ve günün şartlarına uygun bir tüzük için yola çıkılan CHP'de en tartışmalı konuların başında ise "cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği" geliyor. Yapılan bir düzenleme ile adayın, delegeler veya üyeler tarafından belirlenmesinin önünün açılacağı belirtiliyor.

Öte yandan 2019 seçimleri öncesi diğer partilerle ittifak yapılabilmesinin önünü açacak düzenlemelerin de tüzüğe girebileceği ileri sürülüyor.


GELEN TALEPLER


Kurultay öncesi bazı milletvekilleri de tüzükte yapılmasını istedikleri değişikleri kamuoyuyla paylaşıyor.

36. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "cumhurbaşkanı adayını üyelerin belirlemesi" ve "2 seçimde partiyi 1'nci parti yapamayan genel başkanın görevi bırakmasına" yönelik talepte bulundu.

İnce, bu tüzük değişikliği önerini içeren dilekçeyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak parti üyelerinin imzalı dilekçelerini kendisine göndermelerini istedi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da önerilerini genel merkeze ulaştıran isimler arasında. Erol'un önerileri arasında MYK üyelerinin PM tarafından salt çoğunluk ile seçilmesi, Genel Sekreter oylamasının ise yine PM'de ayrı yapılması yer alıyor. 

Erol, ayrıca MYK üyelerinin, milletvekili ve belediye başkanı adaylığı için başvuru yapamayacağının tüzükte bulunmasını istedi.

Genel merkeze ulaşan talepler arasında milletvekili adaylarının tamamının önseçimle belirlenmesi, PM üye sayısının artırılması da yer alıyor.


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