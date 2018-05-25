CHP ve MHP seçim beyannamelerini yarın açıklıyor

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi seçime katılacak partiler seçim beyannamelerini açıklamaya başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklarken, gözler CHP ve MHP'ye çevrildi.

24 Haziran seçimlerine katılacak partiler, milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesinin ardından, seçim beyannamelerini açıklamaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan dün (24 Mayıs 2018) AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı. Erdoğan, güçlü uluslararası ilişkiler ve demokraside "üst lig" hedefini vurgularken, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 gösterge müjdesini paylaştı.

CHP DE SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLIYOR

AK Parti'nin ardından CHP de seçim beyannamesini hazırladı. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre, CHP'nin seçim beyannamesi ekonomi ağırlıklı olacak. İstihdama vurgu yapılan seçim beyannamesinde eğitim, ekonomi, demokrasi, toplumsal barış ve dış politika başlıkları üzerine yoğunlaşılacak.

Asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı belirtilen seçim beyannamesinde emekli ve çiftçilere yönelik de müjdeler bulunuyor. Çiftçiye mazotun litresini 3 TL'den vermeyi planlayan CHP, emeklilere de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda da birer maaş ikramiye vermeyi hedefliyor.

CHP'nin seçim beyannamesi yarın Ankara Marriot Otel'de saat 11.00'de düzenlenecek toplantıda açıklanacak.

MHP'DE AF VE EKONOMİ ÖN PLANDA

CHP ile aynı saatte seçim beyannamesini açıklayacak olan MHP'de af ve ekonomik vaatler öne çıkıyor. Habertürk TV'den Mahir Ünal'ın aktardığı bilgilere göre, seçim beyannamesinde terör suçundan tutuklular haricinde genel af ağırlık kazanıyor.

7 balık altında ekonomik vaatlerini anlatacak olan MHP, yıllık yüzde 7 büyüme hedefi, yılda 700 bin kişiye istihdam, çiftçilerin mazon, gübre gibi ihtiyaçlarından KDV ve ÖTV alınmaması gibi vaatler göze çarpıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışma yapan MHP, Hilal Kart ile ücretsiz gıda ve erzak alınmasının önünü açacak.

"Yeni sistemle hedef 2023 hedef küresel bir güç" sloganını taşıyan MHP'nin seçim beyannamesi yarın saat 11.00'de Ankara Arena'da düzenlenecek toplantıda açıklanacak.