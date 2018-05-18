İşte İnce’nin konuşmasından satır başları:





Dedikoduya bak… Partisi Muharrem İnce’yi yalnız bırakmış!

Vicdansız, insafsız... Kim dedi sana? Bak şu anda en az 20 milletvekili var.

Biz parti rozetini çıkardık. Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedim.

Dertleri başka. Dertleri sözde benim moralimi bozacaklar.

Yalnız olan birileri var. Türk medyası yalnız. Fransa’dan, Almanya’dan, Japonya’dan röportaj talepleri var. Dünyanın dört bir yanından var. TRT’den yok. Ben ödediğim TRT payını haram ediyorum. Siz de ediyor musunuz?

"DÜN ABD'LİLERDEN HABER GELDİ"

Dün bana ABD’lilerden haber geldi: “Henüz Türkiye Cumhuriyeti Fetullah Gülen’i usulüne uygun şekilde bizden iadesini istemedi” dediler.

Neden istemedi? Konuşur eski ortaklıklarını anlatır diye korkar.

Ey aziz Türk milleti kandırılma. Onun kandırabilirler sen oynanan filme kanma.

2 sene geçmiş üzerinden daha istememiş bile.

"UÇAKLARI NEDEN SEÇİMDEN HEMEN ÖNCE VERİYORSUN"

Soru 1: Sayın Erdoğan 3 gün İngiltere’de kaldı. Ne konuştunuz İngiltere’de.

Soru 2: F-35 uçakları var. Bu uçakları 6 senedir ABD’den istiyoruz. Parasını veriyoruz uçağı vermiyor. Bu uçakların en belirgin özelliği şu: Bunlar helikopter gibi inebiliyor.

Parasını verdiğimiz halde 6 senedir F-35’leri Türkiye’ye vermiyorsunuz.

Neden seçimden 3 gün önce 21 Haziran’da bu uçakları vereceğinizi söylüyorsunuz. Sizin gözünü boyamak için aziz Türk milleti.

"MİTİNG FİLİSTİN İÇİN DEĞİL SEÇİM İÇİN"

Bugün Sayın Erdoğan miting yapıyor Filistin’le ilgili. Hiçbir itirazım yok. Filistin’de kardeşlerimiz öldürülüyor içimiz yanıyor. Sayın Erdoğan’a yardımcı olmak istiyorum milletim önünde söz veriyorum. Ama, İsrail mallarını boykot edecek misin? Hayır. İsrail ile anlaşmaları iptal edecek misin? Hayır. Mavi Marmara için verilen 20 milyonu geri verecek misin? Hayır. Büyükelçiyi geri çekecek misin? Hayır.

Miting Filistin için değildir. Miting seçim içindir seçim.

Aziz milletim iyi bilsin. Ben sizin kandırılmanızı istemiyorum.

"TÜRKİYE ÇİFTÇİSİNE BORÇLUDUR"

Tarım bakanını adı Fakıbaba milletin adı fakirbaba… İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı artık ekilmiyor.

Mazotun artışı yüzde 27. Türkiye cumhuriyeti çiftçisine borçludur. O borcu bu köylü çocuğu hemen ödeyecek.

"PARTİNİZ Mİ ÇOCUĞUNUZ MU DAHA DEĞERLİ"

AK Partili annelere sesleniyorum. Sizin partiniz mi daha değerli çocuğunuz mu daha değerli. 24 haziranda üniversite sınavı vardı.

Seçimin tarihi mi daha önemli sınavın tarihi mi? Sınavın tarihi tabi ki. Be vicdansızlar çocukları düşünmeyip de kendi koltuğunuzu nasıl düşünürsünüz.

"MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNE GÖSTERİP İMHA EDECEĞİM"

Türkiye’de AKP ile birlikte bir örtülü ödenek tartışması başladı. Hep vardı başbakanlar istihbarat için kullanırdı. Kanunu değiştirdiler cumhurbaşkanları da kullanmaya başladı.

2018’in ilk 4 ayında 747 milyon örtülü ödenek kullandılar. Nereye kullandın bunları bu kadar. Seçim çalışmalarına mı kullandın.

Benim cumhurbaşkanlığında istihbarat hariç ama harcanılan örtülü ödenekleri muhalefet partilerinden 2 milletvekiline gösterip öyle imha edeceğim. Söz veriyorum Türk milletine.

81 milyonun bütçesini 1 kişi yapamaz. Bütçe yapma hakkını kullanmayacağım meclise iade edeceğim. Türkiye’de son 4 ayda devlet 324 milyon, trilyon yani kira ödemiş. Araç kiralamaya 174 trilyon harcamış…

"Nereden bulacaksın" diyor parayı. Buradan bulacağım işte tasarruf edeceği. Saray yaptın… O sarayın parasıyla 100 bin ev yapılırdı.

"ÇOCUKLARA MATEMATİK ÖĞRETMEN SENİN GÖREVİN"

Annelere sesleniyorum. Çocuklarını temiz tuvaleti olan okullara gidecekler.

Çocuklarınız bütün müzelere ücretsiz girecek. Çocuklarınız servis zulmü yaşamayacak, sınava girerken ücret ödemeyecek, sınavlarda sonuncu olmayacak.

Dindar nesil yetiştirecekmiş. Senin haddine mi. Sana mı kaldı. Senin tekelinde mi bu. Senin dindar ya da kindar nesil yetiştirmek gibi bir görevin yok. Ama çocuklara matematik öğretmek senin görevin. Bunu öğreteceksin.

‘Pislik’ diyen ‘tezek’ diyen değil, bilim diye teknoloji diyen bir cumhurbaşkanı olacağım. 24’ünde cumhurbaşkanı seçildiğimde 25’inde Dolar düşecek. MB başkanını CHP genel merkezine çağırmayacağım. Onlar gibi olmayacağım.

"UÇURUMA DOĞRU GİDİYORUZ"

2020’de olması gereken Dolar seviyesi bugüne gelmiş. Uçuruma doğru gidiyoruz. Buradan herkese doğruları söyleyerek çıkabiliriz ancak. Emin olun buradan kurtuluş yolu var bunu başarabiliriz.