Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından Gaziantep'te 9. sıra adayı olan ve Eski İl Başkanı Nesrin Tuncel adaylıktan çekildi. 7. sıradaki Naci Kılıç, 13. sıradaki Yılmaz Demirdelen ve 14. sıradaki Mehmet Turan Gündoğdu da milletvekili adaylığından çekildi.

Parti yetkileri çekilmeleri doğrularken milletvekili adayları ise parti yöneticilerine tepki gösterdi.

GAZİANTEP (İHA)



