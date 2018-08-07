CHP'de "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay girişimi başlatan parti içi muhalifler 569 imzada kaldı, Genel Merkez olağanüstü kurultayın yapılmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından CHP'de gözler MYK'ya çevrildi. Yarın yapılacak MYK'da CHP liderinin yeni A Takımını belirlemesi bekleniyor.

Yarın Mevcut Genel Başkanlarının tamamı MYK'da istifasını sunacak. Kılıçdaroğlu yeni A Takımı'nı belirleyecek. Öte yandan yarınki MYK'da 17 olan üye sayısının 10'a indirilmesi bekleniyor. Geri kalan 10 ismin 5'iyle de yolların ayrılacağı konuşuyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre, yeni MYK'da Oğuz Kaan Salıcı'nın Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. MYK'da yer alması planlanan diğer isimler ise şunlar; Orhan Sarıbal, Ayşe Eser Danışoğlu, Hakkı Süha Okay, Bülent Kuşoğlu.

Kılıçdaroğlu'nun bu hafta yeni isimleri açıklaması bekleniyor.







