CHP’de 16 Temmuz’da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci saat 17.30’da sona erdi. Muhaliflerin imzaları CHP Genel Merkezine teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor. Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.

625 İMZAYA ULAŞIRSA 45 GÜN İÇERİSİNDE KURULTAY TOPLANACAK

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından incelenecek. Değerlendirme sonunda yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.

İHA



