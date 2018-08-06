1242 delegenin bulunduğu CHP'de liste savaşı bugün bitiyor. Genel merkez, çağrı grubunun teslim ettiği imza sayısının 630 değil, 605 olduğunu iddia ediyor. 630 rakamının içinde imzasını geri çekenlerin bulunduğu, ayrıca mükerrer imza olduğu belirtiliyor.

“5 İLDEN İMZA YOK” İDDİASI

Bu arada genel merkezin elindeki listede muhaliflerin 76 ilden imza toplayabildiği, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli dahil Şırnak, Amasya, Çankırı ve Sinop'tan imza çıkmadığı görülüyor. Ayrıca 10 milletvekili, 12 PM üyesi, 4 de disiplin kurulu üyesi imzacılar arasında…

Seçimlerin ardından genel merkezin önünde başlayan oturma eylemi bu kez de kurultay talebi için tekrar başlıyor.

“İrade grubu” adı altında yapılan açıklamada, “Geldiğimiz noktada 630 değil bin 1240 imza da teslim etsek genel merkezin kurultay yapmaya niyeti olmadığı görülmüştür” denildi.

Genel merkez önünde bugün saat 10.30'da oturma eylemi yapılacağı kaydedildi.

Tüm bu tartışmaların ışığında muhalif hareketin odağındaki isim Muharrem İnce dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak genel merkezi son kez uyardı.

İşte İnce'nin çarpıcı çağrısından satır başları:

CHP, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir. Çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir. Sayısal yeterlilik ve siyasal istek, delegelerimizde ve üyelerimizde fazlasıyla mevcuttur. Parti yönetiminin imza süreci içinde gösterdiği tutum, ne yazık ki sadece bugün için değil gelecekte de partililer adına utanılacak bir durum ortaya çıkarmıştır. “İmza bulamazlar” söylemiyle başlayan lakaytlık, “Şu kadar imza getirin kurultayı hemen toplayalım” iddiasına dönüşmüştür. Karşımızda duran sorunu algılamaktan uzak olan bu açıklamalar, imzalar verildiğinde ise sorumsuz ve keyfi değerlendirmeler yapılarak sürdürülmüştür.

SEÇMENE RAĞMEN:

Bu, örgütüne, seçmenine ve halkına yabancılaşma görüntüsüdür. Bu tutarsız zihin hâli, akıl tutulmasına yakalanma hâlidir. CHP'ye oy verenlerin çoğunluğunda, değişim olmayacağına yönelik inanç ortaya çıkmaktadır. Değişimi ertelemek, seçmene rağmen ve hatta seçmene karşı politika yapmak anlamına gelmektedir. Siyaset sokağa karşı, halka karşı yapılamaz. Parti olmak, partili olmak, halkla birlikte hareket edildiğinde amaca uygun sonuçlar ortaya çıkarır.

Genel merkez bu listeyi açıkladı:

Muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı. CHP 605 imzanın toplandığı görüşünde diretti. 81 ilin 76'sında delegelerin kurultay yapılması için imza verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den imza çıkmadı. 171 delegenin bulunduğu İstanbul'dan ise 71 delege imza verdi.

Muhalifler bu listeyi açıkladı:

Muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı. CHP 605 imzanın toplandığı görüşünde diretti. 81 ilin 76'sında delegelerin kurultay yapılması için imza verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den imza çıkmadı. 171 delegenin bulunduğu İstanbul'dan ise 71 delege imza verdi. CHP kurultay çağrı grubu, CHP Genel Merkezin listeyi yayımlamasının ardından harekete geçti. Muhalifler, illere göre 630 ıslak imzalı noter tasdikli delege listesini açıkladı. Liste geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmişti.

Sözcü



