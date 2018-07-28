CHP’de bir süredir devam eden kurultay tartışmaları, teşkilatta görüş ayrılıklarına da neden oldu. Yönetimin değişmesini savunan gruplarla, parti yönetimine yakın duran delegeler arasında yaşanan görüş ayrılığının çatışmaya dönüşmesinden korkuluyor. Bu durumun yerel seçimlerden önce parti çalışmalarını aksatabileceği endişesi parti kulislerinde dilendiriliyor. Muhalifler ile parti yönetimi arasındaki gerilim sosyal medya mesajlarıyla da gün yüzüne çıktı.

İKİ KRİTİK EŞİK

Muhalifler yola çıkarken iki kritik eşikten söz edilmişti. Bunlardan biri 500 imza sınırı, ikincisi ise ilk cuma olarak belirlenmişti. Muhalifler ilk dört günde gerekli imzayı tamamlayarak beşinci gün imzaları genel merkeze teslim edebileceklerini belirtmişti. Ancak hedeflenen sürede gerekli sayı bulunamadı. İmza girişiminin dokuzuncu günü salt çoğunluğun aşıldığına ilişkin açıklama yapılsa da parti yönetimi toplanan imza sayısının 500’ü bulmadığını duyurdu.

B PLANI GÜVENOYU

Kulislerde, imza atanlardan bazılarının kritik eşiklerin aşılamaması nedeniyle imzalarını geri çekmeye başladığı iddiası konuşuluyor. Bu nedenle muhaliflerin, 15 günlük sürenin sonuna doğru gerekli imzayı toplayamamaları halinde B planı olarak güvenoyu kartı açılacak. Muhalifler, değişim için imza veren delegelerin iradelerini bir güven oylaması olarak kabul ederek Kılıçdaroğlu’ndan olağanüstü kurultaya gitmesi isteyecek.

CHP’de, il başkanları, milletvekillerinin ardından belediye başkanları da saflarını seçmeye başladı. İlk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu imzacıların yanında olduğunu duyurdu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise olağanüstü kurultay çağrılarına, “Saçma, zamansız bir çıkış” sözleriyle karşı çıktı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise sosyal medya hesabından “Partimizin ve ülkemizin bu ağır gündeminde ve yerel seçimlere giderken iç mücadele ile vakit kaybetme lüksümüz yoktur. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde birlik ve bütünlük içinde hızla yerel seçimlere hazırlanmalıyız” mesajıyla tartışmaya katıldı.

KILIÇDAROĞLU’NA ZİYARET

Son olarak 59 il başkanı ve 129 millektvekili olağanüstü kurultay girişiminin sona ermesi için imza verdi. Ancak Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Yalova Milletvekili Özcan Özel yayınlanan bildiriye imza atmamayı tercih etti. Bu arada tartışmalar sürerken, küçük bir grup CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na destek vermek amacıyla ellerinde dövizlerle genel merkez binasına geldi. Genel Başkanla yaptıkları kısa görüşmenin ardından partiden ayrıldılar.

Kaynak: Hürriyet﻿