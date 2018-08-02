CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada, "İlk incelemelerde olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

USLUER 630 OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

CHP'li muhalifler olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze teslim etmişti. CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, "1240 delegeden noter tasdikli 630 imza topladık" açıklamasını yapmıştı. Muharrem İnce ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" mesajını paylaşmıştı.

Bu haberi de okudular CHP'li muhalifler imzaları teslim etti! İmza sayısı açıklandı