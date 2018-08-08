Muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle cumartesi günü Ankara'da bir otelde toplanmayı planlıyor. Toplantıya Muharrem İnce'nin de katılacağı belirtiliyor. Bu toplantıda alınacak karar doğrultusunda pazartesi Noter'e gidilerek, tüzük kurultayı için imza verilecek. Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20'sinin imzası yetiyor. Bu da 248 delegeye denk düşüyor.

Muhalifler, yapılacak tüzük kurultayında 622 imza toplayarak, genel başkan seçimi yapmayı planlıyor.

İsmail Saymaz/Hürriyet