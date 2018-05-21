CHP’de toplu ‘liste’ istifası

Mersin'de milletvekili aday listelerine tepki gösteren il yönetimi ile 13 ilçe yönetiminin istifa kararı aldığı öğrenildi.

Mersin CHP örgütlerinin aday listelerinde Seyit Özanar ve Musfata Baysan'ın olmamasına da tepki gösterdikleri bildirildi. Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsus'lu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.