CHP kulislerinden dün edinilen bilgilere göre CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki aday listesi büyük ölçüde netleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları liste başı olurken 3 büyük şehirde birinci sırada kadın siyasetçiye yer verilmedi. Ancak gelen tepkilere göre değişiklikler olabileceği ifade ediliyor. Özellikle CHP'nin sol kanadı olarak bilinen vekillerin aday listelerinde yer almaması dün gece kulislerde büyük tartışma yaratmıştı. Aday gösterilmemesine üzerine Ali Şeker’e yeni teklifte bulunuldu. Gelen tepkiler nedeniyle listelerde küçük de olsa son dakika değişiklikleri gelebileceği belirtiliyor.

ALİ ŞEKER KABUL ETMEDİ

Gazete Duvar'da Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP’nin son kurultayı öncesi “sınıf temelli sol muhalefet” çıkışı yapan milletvekillerinden Selin Sayek Böke ve Orhan Sarıbal listede yer alırken, İlhan Cihaner, Niyazi Nefi Kara ve Ali Şeker liste dışı kaldı. Özellikle Ali Şeker’in aday gösterilmemesine Parti Meclisi’nde itiraz edildiği, bunun dışında da gelen çok sayıda itiraz üzerine Şeker’e İstanbul 2. Bölge 8. sıranın önerildiği, ancak Şeker’in seçim bölgesi değişikliği nedeniyle bunu kabul etmediği öğrenildi.



