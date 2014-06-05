CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, "yolsuzluk olaylarına karışan bakanların işledikleri suçu önceden bildiği halde gerekli işlemleri yapmayarak görevi kötüye kullandığı, yargı görevini etkilediği, haksız mal edindiği" iddiasıyla gensoru önergesi verdi.



Gensoru önergesi, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



CHP, Erdoğan hakkında daha önce verdiği ancak TBMM Başkanlığı'nca iade edildiği soruşturma önergesini, gensoru önergesine çevirdi.

İŞTE GENSORU METNİ:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Halkımızın 17 Aralık 2013 tarihinde öğrendiği, siyasi tarihimizin en büyük yolsuzluk olaylarına ilişkin ibretle izlenen bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreçte erkler ayrılığı ilkesi askıya alınmış, Anayasal kurumlar işlevsiz kılınmıştır. Yasama organında yolsuzlukların ele alınması engellenmeye çalışılmış, yasama sorumsuzluğu ilkesi ortadan kaldırılmıştır. Yolsuzluk olaylarının üstünün örtülmesi için dikta rejimlerini aratmayan yöntemlere başvurulmuştur.

TBMM’de bakanlar hakkındaki fezlekeler, milletvekillerinin incelemesine açılmayarak Meclis’ten kaçırılmaya çalışılmıştır. Ancak, CHP’nin ısrarı sonucunda dört bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu önergesi kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge ile CHP’nin konuya ilişkin verdiği soruşturma önergelerindeki bilgiler ve süreçte ortaya çıkan diğer bilgiler bu Gensoru Önergesinin verilmesinin de gerekçelerini oluşturmaktadır.

Yolsuzluk olaylarının medyada yer almaması için demokrasilerde görülmeyecek baskılar uygulanmış, ülkemizin itibarını zedeleme pahasına ilkel bir yaklaşımla sosyal medyanın yasaklanması yoluna gidilmiştir.

Yolsuzluk olaylarına ilişkin kamuoyuna mal olmuş tüm bilgi/belgeler yolsuzluk olayları ile bu olayların üstünün örtülmesi için gerçekleştirilen yasadışı girişimlerin öznesinin Tayyip Erdoğan olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum Erdoğan Bayraktar tarafından 26 Aralık 2013 günü NTV Kanalındaki yayında açıklanmış ve Tayyip Erdoğan, Bayraktar tarafından “(…) millet ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakanın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum. (…).” sözleriyle istifaya çağırılmıştır.

TBMM’de te Zafer Çağlayan ve Muammer Güler’i himaye ederek görevini kötüye kullanmıştır.

Yolsuzluk olaylarının üstünün örtülmesi amacıyla yargı ve kolluk görevlilerinin görevlerini yerine getirmeleri engellenmiş, yargının siyasi iktidarın güdümüne girmesi ve yaşanan yolsuzluk olaylarının üzerinin örtülmesi için gerekli yasal değişiklikler de bizzat Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerçekleştirilmiştir.

17 Aralık günü Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın yaptığı konuşmaların ses kayıtları ve çözümleri medya organlarına yansımıştır. Aynı gün içinde gerçekleştirilen bu konuşmalarda, sabah saat 08.02’den saat 23.15’e kadar olan zaman diliminde Tayyip Erdoğan’a ait olduğu anlaşılan dolar, avro ve TL cinsinden çok büyük miktarlarda paranın Erdoğan’ın evinden taşındığı ve saat 23.15 itibariyle bu taşıma işleminin bitirilemediği anlaşılmaktadır. Para taşıma işleminin en az 15 saat sürdüğü düşünülürse, taşınan paranın tutarının milyar dolarla ifade edilebileceği anlaşılmaktadır. Tayyip Erdoğan söz konusu dinleme kayıtlarının montaj olduğunu kanıtlayamadığı gibi, 22 Nisan 2014 tarihli Grup konuşmasında “(…) Benim bakanlarımla yaptığım görüşmeleri ancak verebildiler veya eşimle, çocuğumla yaptıklarımı verebildiler (…)” demek suretiyle bu konuşmaların gerçekliğini kabul etmiştir. Paranın bakan yakınları ve bazı işadamlarının gözaltına alınmasının hemen ardından kaçırılması yasal yollarla elde edilmediğini göstermektedir.

Ayrıca TBMM Başkanı, Tayyip Erdoğan hakkında CHP’li milletvekillerinin verdiği Meclis Soruşturma Önergesini, Önerge metninde Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen konuşmaların “haberleşme hürriyeti ile özel hayatın gizliliği” ilkelerine aykırı bularak işleme koymamıştır. Bu da anılan konuşmaların doğruluğunu göstermektedir.

Tarihimizin en büyük yolsuzluk olaylarına karışan bakanların işledikleri suçu önceden bildiği halde gerekli işlemleri yapmayarak görevini kötüye kullanan, yolsuzluk olaylarının üzerini örtmek için demokrasinin işleyişini engelleyen girişimlerde bulunan, yargı görevlerini yapanları etkilemeye teşebbüs eden, haksız mal edinme, mal kaçırma ve gizleme suçlarını işleyen Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında Anayasanın 98 ve 99 uncu, TBMM İçtüzüğünün 106. maddeleri gereğince gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

M. Akif Hamzaçebi Engin Altay Muharrem İnce

İstanbul Milletvekili Sinop Milletvekili Yalova Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili"