CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapan, 24 Haziran'da partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye yakın ekip topladıkları imzaları geçtiğimiz hafta Genel Merkeze sunmuştu. İnceleme için verilen süre bugün tamamlandı. 1242 delegenin bulunduğu CHP'de liste savaşı bugün sona erdi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklama 569 imzanın toplandığı belirtildi, "Kurultay yok, yeterli sayı bulunmadı" denildi. 31 delegenin geri çekme imzası verdiği öğrenildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır. Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir.

Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır.

1. 2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir.

2. 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur.

3. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır.

4. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür.

Genel Merkezimize sunulan ve yukarıdaki açıklarımızın dayanağı tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince; Parti Meclisi Üyelerimizin, Milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır."

GAYE USLUER "İMZA SAYIMIZ 630" DEMİŞTİ

İmzaları Genel Merkeze teslim eden heyette yer alan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer geçtiğimiz hafta şu açıklamayı yapmıştı: "Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartı olmadığını görüyoruz. Siyasal partiler yasasına göre salt çoğunluğun 5'te birinin talebiyle toplanabiliyor. Bizim tüzüğümüzde noter ve yüzde 50+1 şartı var.Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delege sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor.İmza sayımız 630. Noter tasdiği yaptırmıştık özgün formlara. Bugün bir noter kaydı daha yaptırdık, 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. 50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son pazartesi 17:00'ye kadar. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak. Bazı delegeler imza verip, formlarını genel merkeze göndermişler. Ancak bunların rakamını bilmiyoruz. "

MUHARREM İNCE "KURULTAY İÇİN BİR GÜN BİLE BEKLEMEMELİDİR" DEMİŞTİ

Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde yazılı olarak açıklama yapmış, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir Kez Daha Uyarıyorum!

Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra Kurultay için bir gün bile beklememelidir. Çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir. Sayısal yeterlilik ve siyasal istek, delegelerimizde ve üyelerimizde fazlasıyla mevcuttur.

Bu gerçek ortadayken, 630 imzalı kurultay talebini çeşitli gerekçelerle yok saymak demek, mevcut durumu kavramamak demektir. Takınılan bu tavır, sorunları doğurduğu sonuçlar bakımından geri dönülmez bir noktaya doğru taşımaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi yenilenmelidir. Örgütleriyle, seçmenleriyle ve tüm halkımızla olan ilişkilerinde sarsılmaz bir güven ortamı tesis etmelidir.



