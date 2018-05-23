  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'den MHP'ye konuk evi ve tesis jesti! Temelini Muharrem İnce atacak

CHP'den MHP'ye konuk evi ve tesis jesti! Temelini Muharrem İnce atacak

CHP’li Yenimahalle Belediyesi MHP’li Dumlupınar Belediyesi’ne konuk evi ve tesis yapacak. Tesisin temelini ise CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce atacak

23 Mayıs 2018, Çarşamba 14:22
A A

Ankara’daki CHP’li Yenimahalle Belediyesi Kütahya’nın MHP’li Dumlupınar Belediyesi’ne konukevi ve sosyal tesis yapacak. Tesisin temelini 25 Mayıs cuma günü Dumlupınar’da miting yapacak olan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce atacak. 2 bin 500 metrekare alan üzerine projelendirilen tesiste çok amaçlı salon, misafirhane gibi farklı bölümler yer alacak.

30 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Tesisin, Büyük Taarruz’un yıldönümünde, 30 Ağustos 2018’de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. MHP’li Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan geçtiğimiz günlerde CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı Ankara’da ziyaret etmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER