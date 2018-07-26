CHP’li 12 milletvekili bildiriye destek vermedi! İşte o isimler

CHP’li 129 milletvekilinin kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılmasına ilişkin bildirgesine Tüzün, Özcan, Bircan, Erol, Şeker, Tekin, Çelebi, Böke, Aksoy, Baltacı, Kaya ve Özel imza atmadı.

Bildiri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve cezaevinde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na iletilmedi.

İŞTE O İSİMLER

Bildiriye, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Gürsel Tekin, İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Yalova Milletvekili Özcan Özel destek vermedi.