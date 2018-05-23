Eren Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında koyulan yurt dışı çıkış yasağına istinaden havalimanından geri çevrildi ve Almanya'ya gidemedi. Eren Erdem hakkında FETÖ'ye yardım ettiği iddiası ile 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi.

CHP'de liste dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen Eren Erdem, telefonla katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

"SAVCILARA DA SÖYLEYECEĞİZ"

Eren Erdem'in açıklamalarından satır başları; "Henüz bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı bulunmuyor. Şu anda İstanbul'da, evimdeyim. Şunu ifade etmek isterim ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim ve 24 Haziran tarihine kadar da milletvekili olmaya devam edeceğim. Sosyal demokrasiye gerçekten inanan, Türkiye'nin sol bir siyasetle yaşadığı bu buhrandan çıkabileceğini düşünen bir siyasetçiyim. Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etmek şeklinde bir suçlamayla soruşturma açmışlar. Bunu da iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi MİT tırları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweetler. Diğeri de Zaman Gazetesi ve benzer kurumların önüne gitmek. Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede bir talimat vardır, partimin bir iradesi vardır. O gün de Zaman Gazetesi'nin önüne genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'na verdiği talimatla gittik. Diğeri de MİT tırları davası hususunda yaşanan hadise. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım."