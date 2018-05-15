CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin Ramazan öncesi pazarın nabzını tuttu. Tekin’in geçtiğimiz yılki fiyatlarla yaptığı kıyaslamaya göre; sebze ve meyvelerin yanı sıra; peynir, yağ, zeytin gibi temel ihtiyaç ürünlerine geçtiğimiz yıla göre büyük oranda zam geldi.

BİBER YÜZDE 220 ZAMLANDI

Tekin’in tablosuna göre en büyük fiyat artışı yüzde 220 ile biberde oldu. CHP’li Tekin “Vatandaş tane ile patates, soğan alıyor, karpuzu dilim ile alıyor. Tarihimizde karpuzu dilimle almak görülmemiştir. İşte bugünkü iktidarın yeni Türkiye’si budur” diye konuştu.Tekin’in geçtiğimiz yılki fiyatlar ile bu yılki fiyatları kıyaslayarak ortaya koyduğu karneye göre; un, şeker, yağ, peynir, zeytin gibi temel tüketim maddelerinde yüzde 30 ile yüzde 220 arasında artış var.

"RAMAZAN'DA NE TÜKETECEĞİZ?"

Sözcü’ye konuşan Gürsel Tekin, “Her vatandaşın, emeklinin, işçinin, köylünün herkesin mutfağında kullandığı temel gıda fiyatlarında yapılan zamları karşılaştırdım. En basit yumurta bir yıl önce elli beş kuruş iken şimdi 1 lira. Et fiyatlarını özellikle yazmadım. Utandım. Bir köylü çocuğu tarımla, hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak söylüyorum utandığımdan yazamadım. Et vatandaşların sofrasına o kadar uzak ki yazmamın da anlamı yok. 2017 yılında kuru fasulye 7 lira 50 kuruşmuş şimdi 12 lira. Tereyağı 19 liradan 48 liraya fırlamış. Ramazanda ne tüketeceğiz biz? Havyar tüketecek değiliz. Bu fiyatlar pazar fiyatları bir de marketlere baktığınız da yangını göreceksiniz. Vatandaşın temel gıda fiyatlarında çekeceği sıkıntıları umut ederim ki bizler kadar bu ülkeyi yönetenler de hisseder, bu meseleye duyarlı olurlar. Yeni Türkiye diyorlar ya utanmadan bir de bunu övünerek söylüyorlar. İşte yeni Türkiye bu tabloda. Vatandaş tane ile patates, soğan alıyor, karpuzu dilim ile alıyor. Tarihimizde karpuzu dilimle almak görülmemiştir. İşte bugünkü iktidarın yeni Türkiye’si budur” diye konuştu.