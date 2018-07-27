CHP'li muhalifler adına yapılan açıklamada kurultay için toplanan imza sayısı açıklanıyor. Muhalifler adına Gaye Usluer konuştu.

İşte Usluer'in konuşmasından satır başları:

"Pazartesi saat 17.00'a kadar imzaları toplamaya devam edeceğimizi duyurmuştuk. Ancak 81 ili temsil etmeyen, delegeyi temsil etmeyen il başkanlarının Ankara'da toplanmaları bizi bu saatlerde bir açıklama yapmaya itti.

9-10 Mart'ta yapılan tüzük kurultayında neye karşı çıktıysak, yine aynı noktadayız. Oradaki önergelerimiz kabul edilmiş olsaydı bizden umut bekleyen herkesin içi rahat olacaktı.

Yoldaşlık hukukunun temeli ortak ideolojiye inanmaktır. Bunu tek başına yapmayacağız. Bu ülkede demokrasi isteyen herkes adına, sayın Enis Berberoğlu için ve Eren Erdem adına bu mücadeleyi yapacağız.

Usluer'in ardından, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise şunları kaydetti:

Pazar günü imza verme süresi sona eriyor. Bu süre tamamlandıktan 7 gün sonra imzalar genel merkeze teslim edilecektir.

Bizim partimizin tüzüğünde olağanüstü kurultay toplama yetkisi vardır. Tüzükte açıktır. Ama tüzüğümüzde şöyle bir madde yok; Tüzük maddesini uygulamak ayıp mı? Günah mı? Yasak mı? Bu kurultay olmasın diye bir madde yok. Dolayısıyla il başkanlarımız yanlış yerden sürece başladılar.

Kamuoyunda konuşulanlar var sosyal medyada yazılanlar var. İl İlçe Başkanlarının aranıp 'imzalarınızı geri çekin' tehditleri yapıldığını duyuyoruz.

"İMZANIZI GERİ ALIN TEHDİDİ VAR"

Bizim amacımız sayı yarıştırması değil. Amacımız partimizin, Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirme kurultayı. Türkiye'de rejim değişirken CHP'nin tüzüğünün değişmesine kimse engel olamayacaktır. Tarafımıza ulaştırılan, tehditlerden, şantajlarda, baskılardan, 'A ilçesinin belediye başkanıyım ama B ilçesine gidiyorum onaylayıp size iletiyorum' diyen çok var. İmza atanlara da 'İmzanızı geri alın' tehdidinin olduğunu çok iyi biliyoruz. O korku, o tehdit maalesef delegeleri bu noktaya getirdi.

"69 DELEGE FOTOĞRAF GÖNDERDİ"

Notere gidip beyanını imzalayan delegemiz bize 'Beyanımı bizzat elden getirmek istiyorum, ayrıca kargoyla gönderdim ama benim beyanım burada' diyen 69 delege arkadaşımız var. 69 arkadaşımız fotoğrafını ulaştırmıştır. Bizim bu whatsapp ile gönderilen fotoğraflardan en ufak kuşkumuz yok. Bugün itibariyle elimizde bulunan 69 sayısı mevcuttur. Islak imzasıyla birlikte getiren çok değerli delege arkadaşlarımız var. Kamuyounda bu dedikoduları önlemek adına bize ulaşa ıslak imzalı belgelerimizi noterimize tespit ettirdik. Toplam belge sayısı 559'dur ıslak imzalı. Olağanüstü Kurultayın toplanması için yeterli sayısı mevcuttur. Toplam 628 delegemiz göndermiştir. Pazartesi itibariyle bu sayının 700'e ulaşacağını umut ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU 'GETİRSİNLER' DEMİŞTİ

CHP'li Tüzün, geçtiğimiz günlerde tüzükte yazan sürenin sonunda toplanan imzaların Genel Merkez'e teslim edileceğini duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise imza toplayan muhaliflerle ilgili olarak, "olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor." demişti.



