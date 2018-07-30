CHP’de imza toplama süreci sona erdi, muhaliflerden ilk açıklama

Usluer Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. 👍#DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur

CHP'de bir diğer muhalif isim olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de aynı mesajı paylaştı.

632 İMZA İDDİASI

CHP kulislerinden öğrenilen bilgiye göre ise 632 imza toplandı.