CHP’de imza toplama süreci sona erdi, muhaliflerden ilk açıklama
CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi bugün saat 17.30’da doldu. Toplanan imzaların 1 hafta içinde Genel Merkeze sunulması gerekiyor. CHP'de muhalif isimlerden ilk açıklama Gaye Usluer'den geldi
Usluer Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. 👍#DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur
CHP'de bir diğer muhalif isim olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de aynı mesajı paylaştı.
632 İMZA İDDİASI
CHP kulislerinden öğrenilen bilgiye göre ise 632 imza toplandı.