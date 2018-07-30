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CHP’de imza toplama süreci sona erdi, muhaliflerden ilk açıklama

CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi bugün saat 17.30’da doldu. Toplanan imzaların 1 hafta içinde Genel Merkeze sunulması gerekiyor. CHP'de muhalif isimlerden ilk açıklama Gaye Usluer'den geldi

30 Temmuz 2018, Pazartesi 18:10 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2018, Pazartesi 18:26
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Usluer Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. 👍#DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur

CHP'de bir diğer muhalif isim olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de aynı mesajı paylaştı. 

632 İMZA İDDİASI

CHP kulislerinden öğrenilen bilgiye göre ise 632 imza toplandı.

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