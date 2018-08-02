CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapan, 24 Haziran'da partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye yakın ekip topladıkları imzaları teslim etmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

İmzaların tesliminde konuşan CHP PM Üyesi Gaye Usluer, "16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebimizi ve gerekçelerimizi açıklamıştık" dedi.

İNCE'DEN AÇIKLAMA

CHP’li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.

Usluer'in açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Biz diyoruz ki bu yüzde 22.6'lık puan, yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. Kimin koltuktan kalkacağı kimin oturacağı değildir. İsteğimiz partimizin siyasal, ideolojik tutarlılık göstermesidir. İsteğimiz bir kadro hareketinin başlamasıdır.

-Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartı olmadığını görüyoruz. Siyasal partiler yasasına göre salt çoğunluğun 5'te birinin talebiyle toplanabiliyor. Bizim tüzüğümüzde noter ve yüzde 50+1 şartı var.

"İMZA SAYIMIZ 630"

-Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delge sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. İmza sayımızı 630.

-Noter tasdiği yaptırmıştık özgün formlara. Bugün bir noter kaydı daha yaptırdık, 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. 50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son pazartesi 17:00'ye kadar. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak.

-Bazı delegeler imza verip, formlarını genel merkeze göndermişler. Ancak bunların rakamını bilmiyoruz. Genel merkezin elinde olan onayların onlar tarafından açıklanmasını bekliyoruz.

-İmzasını çeken delegeler olduğuna hiç ihtimal vermemiştik. Ama farklı illerden böyle şeyler olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Bu rakamın ne olduğunu bilme ihtimalimiz yok.

"TALEBİMİZ SİYASİ"

-Talebimiz sayısal değil, siyasi bir talep. Bu talep sadece delegenin değil, tabandan gelen bir talep.. Herkesin talebini bir olağanüstü kurultay çağrısına dönüştürerek yapmıştık.

-CHP'de bir çığlık, arayış var. CHP olarak diyoruz ki demokrasinin talebini biz yapıyoruz, Türkiye'ye demokrasiyi biz getireceğiz. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasi olmalı.

-59 il başkanı, 129 milletvekili olağanüstü kurultay talebine karşı bir açıklama yaptılar. Böyle bir destek varken genel merkezin kurultaydan çekilme sebebi olmamalı.