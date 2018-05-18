24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce diğer Cumhurbaşkanı adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde bu temaslar kapsamında AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşen İnce aralarında geçen ilginç bir diyaloğu Sözcü'ye anlattı.

İnce verdiği röportajda şunları söyledi:

Bunu bana Erdoğan da söyledi! “Bay Kemal seni harcadı” dedi. Ben de “Ben Cumhurbaşkanı olacağım, asıl sizi harcadı” dedim!

Görüşme sırasında bir saygısızlık görmediğini belirten İnce şöyle devam etti: Görsem, gördüm derdim. Eleştirileri de gördüm, ama önemli değil. Ben bütün rakiplerime giderim, insani bir davranıştır bu. Biz rakibiz, düşman değiliz ki…



