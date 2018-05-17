CHP’li vekiller kazada yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Gerede ilçesine geçişinde bulunan Asım Çavuşoğlu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yarın Tekirdağ’da ve Kırklareli’nde düzenleyeceği mitinglere katılmak için Ankara’dan yola çıkan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun içinde bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Meclis'in şoförü olan araç sürücüsü yara almazken, arka koltukta oturan milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da vekilleri hastanede ziyaret etti. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan kazayla ilgili olarak, "Bugün Ankara’dan Trakya’ya giden Edirne milletvekilimiz Sayın Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli milletvekilimiz Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın bulunduğu araç yoğun yağmur sebebiyle kaymış, birkaç defa dönmüş ve bariyerlere çarpmış. Bunun sonucunda her iki milletvekilimiz de çok şükür hafif yaralı olarak bu kazayı atlattılar. Ben az önce kendileri ile görüştüm. Tomografileri çekiliyor.

GÜNDOĞDU KAZAYI ANLATTI

Bir tanesinin tomografileri temiz çıktı. Edirne Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu’nun başına hafif bir dikiş atılacak sadece. Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın da burnuna bir darbe gelmiş. Bir de bacağında bir darbe var. Onun da tetkikleri yapılıyor. Ama doktorlarımızın söylediğine göre çok şükür hayati tehlikeleri yok. Dün Meclis tatile girdi yarın da Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin hem Tekirdağ hem de Kırklareli’nde mitingi vardı. Bu mitinge katılmak için biraz da erken hareket etmişler Allah korumuş" dedi.

Kazadan hafif yaralı kurtulan Vecdi Gündoğdu ise, "Yağmurlu havada gittiğimiz için dolayısıyla su birikintisi olmuş oraya girince neticede arabayı savurdu. O şekilde oldu" diyerek kazayı anlattı.