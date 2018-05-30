İşte İnce'nin konuşmalarından satır başları...

Diploma vatandaştan istenmez, üniversiteye git!

FETÖ lideriyle görüştüğümü ispat etmeyen namerttir dedi. Ben de senin kiminle gittiğini biliyorum dedim. 24 Haziran'dan sonra ayrıntıları açıklayacağım dedim.

Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma! (İnce, Nasuhi Güngör'ün yazdığı 'Yenilikçii Hareket' isimli kitapta yer alan Erdoğan-Gülen görüşmesini okudu. İnce'nin okuduğu bölümde, "Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide Fethullah Gülen'le de bir araya geldi" satırları yer alıyor.)

Darphaneyi sana bağlayalım da sıcak sıcak ye bari. Bana dava açıyorsun da bu kitabı yazanı tekzip ettin mi sen?

Arkadaşın senin görüştüğünü söylüyor ona sesini çıkarmıyorsun da bana neden dava açıyorsun? Hepsini sırayla açıklayacağım. Biraz acı çeksin.

Ben Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmışım. Demokratik bir yarış .Ben de Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişim. Söylediklerimin arkasındayım. Bakalım sen söylediklerinin arkasında mısın?

(Erdoğan daha önce miting alanında Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği videoyu izletmişti. İnce de miting alanındaki halka önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Necmettin Erbakan videosu izletti. Videoda Erdoğan, "Biz ne aldatan olduk, ne aldatılan olduk" diyor. Ardından başka bir yerde "Aldatıldık" açıklaması yapıyor.)

Bana diyor ki, sen kurultayda genel başkanını eleştirdin. Eleştirdim, sana mı soracağım? Muharrem İnce, ne dediyse o. Bakalım senin genel başkanın ne demiş, onu izletelim.

"BEN KUANTUM DİYORUM O YERLİ ARABA DİYOR"

Eğitim diyorum, çocuklar, gelecek diyorum. Eğitim belki de en çok Kırşehir'e yakışır. Neden biliyor musunuz? 12. yüzyılda Caca Bey Medresesi'nde astronomi okutuluyordu. Erdoğan'a quantum diyorum, o yerli araba diyor. Sen kaportasına, ben beynine talibim o otomobilin. Dünya şunu tartışıyor, otomobili yapan mı, otomobili yapan robot mu, robotun beynini yapan mı güçlüdür. Beynini, yazılımını yapan güçlüdür. Ben çocuklarınıza gelecek, güzel bir gelecek vaat ediyorum. Meydanlara çıkıyor, dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz diyor. Çocuklarınızı dindar yetiştirmenizden asla rahatsız olmam, kindar yetiştirmeyin.

"SAKIN KAÇMA MİNDERE GEL"

Erdoğan başta kaldığı sürece doların düşmesi mümkün değildir. Demokrasiyle doların yükselmesi arasında ilişki vardır. Eğer demokrasi yoksa yabancı yatırımcı o ülkeye güvenmez. Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye güvenmesi lazım. Türkiye'de kurallar işler, yargı bağımsızdır. Buna inanması lazım.

Seçimi iptal ettirebilir miyiz derdindeler. Sakın ha kaçma mindere gel! Seçimin tarihin belirleyen Erdoğan! Hileleri belirleyen kim Erdoğan! Sakın ha kaçma...

Sayın Erdoğan hiç mi bu insanlara acımıyorsun.







