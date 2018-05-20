CHP milletvekili aday listesi kimler var? (CHP il il milletvekili listesi) CHP milletvekili aday listesi açıklandı. CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu. Hangi ilde hangi adayların olduğu ise merak ediliyor. İşte il il adayların isimleri