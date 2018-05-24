CHP’nin slogan ve logosu belirlendi

CHP’nin 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler için kullanacağı slogan ve logosunu belirledi. CHP, seçim döneminde 'millet ittifakına' da vurgu yaparak, “Millet için geliyoruz!” sloganını kullanacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında “Millet ‘tamam’ derse kenara çekiliriz” sözlerinin ardından başlatılan kampanyaya atıfla “Artık Tamam” sözü de logo olarak kullanılacak. CHP ambleminin altında “EVET” yazısı da görsel olarak afişleri süsleyecek.





Hürriyet/Rıfat Başaran